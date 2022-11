El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión a un hombre por un delito de abuso sexual a una menor de 14 años a la que conoció en una red social, mintiendo sobre su edad, y pedirle fotos desnudas, además de insistir en mantener el contacto. Se desestima el recurso de la defensa del procesado contra la sentencia. El alto Tribunal andaluz ratifica la resolución dictada por la Audiencia de Málaga en la que se le condenó por delitos contra la libertad sexual causado a menor 16 años, en uno de ellos con acceso carnal sin violencia; y también se confirma la aplicación de la circunstancia de alteración psíquica que le hacía no poder comprender completamente en el momento de los hechos la ilicitud. Tras conocer que no tenía 20 años, ella insistió en que la dejara en paz; no obstante, él, según la resolución, «persistió en el acoso a través de las redes -con nuevos perfiles-, teléfono y personalmente», presentándose incluso en su instituto.