Tras su visita el pasado 30 de abril, Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo, ha vuelto a Málaga. Y lo ha hecho sobre las 08.00 horas.

En abril, la provincia fue la primera escala europea del crucero. Tras meses navegando por Mediterráneo Occidental , el buque procedente de Cartagena atraca en el Puerto de Málaga donde estará hasta las 18.00 horas.

El Wonder of the Seas es el crucero más grande del mundo. Este barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora. Cuenta con capacidad para alojar a unos 7.000 pasajeros y su tripulación es de 2.300 personas.

Por sus 16 cubiertas se distribuyen 2.867 camarotes. Aunque el corazón de este buque es su parque botánico, bautizado como Central Park, que cuenta con más de 20.000 plantas.

Atracciones, parque acuático y el tobogán más gran del mundo

Entrar en él es como entrar en una ciudad flotante. Por sus más de 66.000 metros cuadrados, puedes encontrar desde un Starbucks, hasta puestos de perritos calientes, restaurantes de lujo y una gran cantidad de bares.

Cuenta con 24 ascensores, dos teatros, una pista de patinaje y un parque acuático. Su última planta alberga el tobogán más grande del mundo sobre el mar.

En su parque acuático los pasajeros del crucero podrán tirarse desde una tirolina de 10 pisos de altura, se un baño en cuatro piscinas o ver una película ya que hay una enorme piscina con pantalla de cine. Cuenta también con solárium, zona de deporte, pista de papel y una cancha de baloncesto.

Ruta

Ahora el crucero regresa a Estados Unidos en un viaje transatlántico de 15 días que ha comenzado en el Puerto de Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Cartagena, y Málaga.

Una vez parta de Málaga, le esperan ocho días de navegación para llegar al Puerto de Nassau (Bahamas) y Puerto Cañaveral (Orlando).

Desde ahí iniciará una ruta por el Caribe y las Bahamas, así como la isla privada de la línea de cruceros, Perfect Day at CocoCay.

Precios

Los precios varían en función de la opción de viaje elegida, la ruta, fechas y el tipo de camarote.

Una ruta de 7 noches por el Caribe , con salida y destino en Florida , varía desde los 814€ hasta los 2.361€ .

El itinerario más caro a bordo del 'Wonder of the Seas' tiene un coste mínimo de 1.331€, y es desde Orlando a Florida durante 7 noches en el crucero.

En diciembre, reservar la Suite tiene un coste de 3.571€ .

Propiedad

El barco capitaneado por el Capitán Henrik, es propiedad de Royal Caribbean International:

La línea de cruceros sigue revolucionando las vacaciones con itinerarios a 240 destinos en 61 países de seis continentes, incluido el destino de isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la Perfect Day Island Collection.

Royal Caribbean también ha sido elegida "Mejor línea de cruceros en general" durante 19 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards.

Avalancha de cruceros en el Puerto de Málaga

El Wonder of the Seas no ha sido el único que ha atracado esta mañana en el Puerto de la ciudad. El crucero ha compartido protagonismo con otros dos buques: el Celebrity Reflection y el Iona. Este último es el sexto más grande del mundo.

Un buque de 344 metros de eslora y 54 de manga de la P&O británica, Este barco tiene capacidad para 5.200 pasajeros y cuenta con 17 cubiertas.

Procedente de Vigo, tras su paso por Málaga ahora se dirige a Alicante.

Por otro lado, el Celebrity Reflection es el más grande de clase Solstice. Propiedad de Celebrity Cruises, este crucero tiene capacidad para más de 3.609 pasajeros y más de 1.200 tripulantes, más que cualquier otro barco de cruceros de Celebrity.

Además, cuenta con menús elaborados por chefs galardonados con estrellas Michelin y la colección de vinos más premiada de alta mar.

La llegada de estos cruceros ha supuesto que la ciudad sea un hervidero de turistas.