Automóviles Nieto incorpora la marca MG (Morris Garages) con la finalidad de ampliar su porfolio de marcas que comercializa y hacer aún más accesible la movilidad eléctrica a sus clientes.

MG se ha hecho ya un referente por ofrecer vehículos electrificados a un precio asequible, liderando el segmento de vehículos eléctricos por delante de marcas como Lexus, Mitsubishi, Honda o Tesla. MG cuyo lema es “haciendo la movilidad eléctrica accesible” no para de crecer y conquistar premios por toda Europa y alcanzar nuevos récords de ventas.

En el mes de abril MG con su modelo EHS fue el híbrido enchufable más vendidos en España

En Inglaterra el modelo SUV eléctrico MG ZS EV ha sido galardonado como Best used electric small SUV y ha recibido el premio “Best Value EV por ser el mejor coche eléctrico del segmento de los SUV compactos con una relación calidad-precio imbatible.

En Bélgica este modelo ha sido considerado como el mejor “eléctrico” en los premios Coche Familiar del Año 2021 de la Flemish Automobile Association VAB.