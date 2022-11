La obesidad es una patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo el 36% de los afectados tienen un diagnóstico médico, ¿es una plaga silenciosa la obesidad.

Sí, es la pandemia del siglo XXI. Así ha sido reconocida por diferentes sociedades científicas.

¿En qué momento hay que acudir a un centro médico especializado?

No todas las personas que están obesas están enfermas. Suele haber otras enfermedades asociadas a la obesidad que normalmente las personas no suelen tener en cuenta y quizá sea ese el momento de ponerse en manos de especialistas. La gente que tiene obesidad y viene a tratarse puede conseguir una mejora en todas esas patologías asociadas (hipertensión, diabetes, hígado graso, etc.).

Vithas Málaga tiene una Unidad de Obesidad que ofrece tratamientos efectivos y seguimientos personalizados ¿qué les diferencia?

Me gusta decir que tenemos un equipo multidisciplinar, coordinado, en un entorno hospitalario y ofrecemos servicios que no se ofrecen en otros sitios, como puede ser un análisis nutrigenómico con seguimiento personalizado, terapias, rehabilitación, terapia psicológica, etc. Lo que nos diferencia es que hacemos un traje a medida al paciente y le ofrecemos todos los servicios de un hospital como Vithas, con todos sus especialistas, en un ejemplo claro de transversalidad en el tratamiento. En Vithas, el paciente tiene cubierto todo lo que necesita con un equipo de referencia. Tener hospitales con servicio de urgencias 24 horas, UCI, radiología, etc. siempre redunda en el paciente.