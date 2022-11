Este año han batido en Les Roches su récord de matrículas de alumnos, con más de 1800 ¿qué nos tiene que decir al respecto?

El aumento del número de alumnos en la escuela no es más que una consecuencia del momento que vive el sector y la reputación de los profesionales que se han formado con nosotros. Ya no hace falta convencer a nadie en el sector respecto al papel que juega la formación como camino para lograr una industria mucho más fuerte, con un capital humano mucho más comprometido, y su rol como llave para alcanzar un turismo sostenible, inclusivo, y en crecimiento. Estamos ante una de las etapas más asombrosas de la industria, donde acceso al talento ha pasado al centro del debate. No hay nadie que ponga en duda la importancia de incrementar la profesionalización, en la base, y por supuesto, en los puestos directivos. En Les Roches, queremos seguir siendo la escuela de referencia líder en formación turística a nivel nacional e internacional, transformando a las personas gracias a nuestro modelo académico y saber hacer diferencial.

Acaban de inaugurar su nueva residencia. Hábleme de ella

Es de hecho el incremento de las matriculaciones de la escuela, de hasta un 65% en los últimos diez años, lo que suscitó la creación de un nuevo complejo residencial. Será una de las residencias universitarias más exclusivas de Europa. Ubicada en Nueva Andalucía, a escasos minutos de Puerto Banús, cuenta con 212 camas, la mayoría distribuidas en un concepto de suite y habitaciones con zonas comunes. Se trata de un proyecto puntero, que sitúa a España y la Costa del Sol en la élite de la formación hotelera.

Hábleme de Spark, esa esfera global de innovación turística

La innovación es uno de los temas que más atención está tomando entre los directivos del sector en los últimos años. De hecho, el proyecto SPARK Innovation Sphere by Les Roches es un claro ejemplo del poder que tiene la tecnología y la innovación en todos los sectores, pero especialmente, en el turístico. Aunque los viajes y la hotelería serán siempre un asunto esencialmente de personas, el sector siempre está en busca de nuevas formas de innovar y sorprender a los clientes. SPARK nació a finales del año 2020, como un ecosistema global diseñado para fomentar la innovación, ser parte de la estrategia de desarrollo económico y atraer a un número cada vez mayor de proyectos innovadores. Integrado en el plan académico, Spark es ya un valor añadido para muchas empresas que acuden a Les Roches para testar su tecnología y tener el feedback de nuestros alumnos. Pero además, desde Spark ofrecemos servicios de consultoría e investigación y proporcionamos servicios de preincubación e incubación para jóvenes con ideas transformadoras.