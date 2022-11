El proyecto de un profesor malagueño recorre el mundo

El profesor malagueño Tomás Pabón ha sido seleccionado por la Universidad de Monterrey de México con un proyecto de plataforma educativa al que dará apoyo en una incubadora de startups. Es el único español seleccionado y ha sido escogido entre 20.000 proyectos presentados a nivel mundial. La plataforma aún no ha salido a luz, pero ya cuenta con el apoyo de otras universidades como Uninorte de Colombia y también formará parte de Forum World Economy.

Tomás Pabón es maestro en el colegio MIT School en el Parque Tecnológico, pero en horas no lectivas sigue dedicándose al mundo académico y colabora con universidades de Hispanoamérica en la creación de nuevas vías de aprendizaje y enseñanza para que ningún niño tenga impedimentos a la hora de aprender.

En sus 20 años de carrera, ha trabajado en otros centros, muchos de ellos internacionales, lo que le llevó a investigar sobre la forma de aprender contenido de distinta manera. Su intervención y ayuda en universidades tanto españolas como latinoamericanas le llevó a conseguir la medalla de los Reyes Católicos a nivel europeo. Además, es miembro de la Red Global de Mentores. Este afán por contribuir al aprendizaje en todo el mundo le llevó a desarrollar un proyecto para aprender sin barreras, que antes de su lanzamiento está contando con el apoyo de prestigiosas universidades.

«Debido a la pandemia del Covid, en mi labor de colaboración con universidades hispanoamericanas, observamos que se produjeron muchas barreras que impedían que todos los niños tuviesen igualdad de aprendizaje académico. Algunos porque viven en zonas rurales y no tenían acceso a internet, otros porque no tienen ningún material tecnológico, y otros que no tenían ni tan siquiera ningún tipo de material académico. Esto provocó que en torno a 20/30 millones de estudiantes de todo el mundo se quedasen durante muchos meses sin poder aprender», explica este maestro de Coín.

A raíz de ello, contando con la ayuda de fundaciones y otras universidades, están construyendo una plataforma académica con el objetivo de que todos los alumnos puedan tener acceso a la educación. La plataforma proporcionará a los estudiantes material escolar estén donde estén, les permitirá que puedan trabajar a la hora que quieran por su horario extensible, y podrán trabajar en casa junto a la familia. Este material escolar está compuesto de explicaciones de los distintos temarios que serán ofrecidas por profesorado de la comunidad académica de todo el mundo.

El proyecto ha sido seleccionado por la Universidad de Monterrey, la cuarta más prestigiosa del mundo, para apoyarlo en una incubadora de startups.

«Con la Universidad de Monterrey, hemos verificado muchos desafíos en la educación, que nos han proporcionado claves para hacer más accesible la educación de calidad, siempre en equidad e inclusión ampliando el impacto en las distintas comunidades educativas. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos cumplir con la experiencia del aprendizaje a distancia, con una gran gama de programas académicos en consonancia con las necesidades del usuario», explica el profesor.

Aprendizaje de calidad

Para Tomás Pabón, el trabajo de este proyecto en conjunto es una fuerza inspiradora a la hora de crear más contenido y entender nuevos procedimientos para adquirir un aprendizaje de calidad.

«Estoy muy contento de que estas universidades valoren la idea de que ningún niño pueda tener barreras para aprender. Además, el proyecto es nuestro, y como tenemos muchos años de experiencia educativa, sabemos cómo proceder para que un alumno aprenda pronto. Los conocimientos que obtenemos al trabajar con una amplia gama de instituciones nos dan una perspectiva única sobre los desafíos compartidos en la academia y nos posicionan para compartir prácticas líderes», cuenta Tomás Pabón.

La plataforma aún está en ciernes, pero ya está aprobada y en cuestión de uno o dos meses estará disponible online para todo el mundo. Está preparada ya con varias fundaciones internacionales y otras que se dedican al ámbito académico, además de muchas universidades internacionales que van a participar.

Sobre el lanzamiento del proyecto, Pabón explica: «El proyecto está ya terminado, está ‘en off’ porque lo estamos probando a nivel interno. En uno o dos meses saldrá, y esperamos que tenga una repercusión bastante importante».

Para el profesor, el siguiente paso es lograr la excelencia en todos los aspectos de su misión: la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio a la comunidad. A través de foros, sesiones de laboratorio de inmersión y convocatorias internacionales, involucran a la amplia comunidad de la educación superior, explorando temas críticos, superando las limitaciones y ampliando el arte de lo posible.