Recién llegado de la World Travel Market en Londres, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha visto obligado a meterse de lleno en el embrollo que la crisis de Smassa ha provocado en el grupo popular.

El enredo parte de unas declaraciones durante el pleno de octubre del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que en pleno debate sobre las supuestas presiones internas que el gerente de Smassa, Manolo Díaz, ejerció durante la contratación de las obras del aparcamiento de Pío Baroja.

Después de enseñar el pantallazo de una conversación de Whatsapp entre el gerente Manolo Díaz y la empleada municipal Trinidad Rodríguez, Pérez espetó ante el pleno que la información que los socialistas estaban recibiendo estaba viniendo de un "topo" en la bancada popular.

"Toda la información que estamos conociendo no solo viene por parte de la técnica que tomó aquí la palabra y manifestó como se le obligaba a cruzar una línea que la llevaba a la cárcel", empezó Daniel Pérez durante su intervención. "Parte de la información que estamos recibiendo no viene de lugares lejanos ni remotos sino de la bancada del Partido Popular nos están haciendo llegar documentación de esta situación porque saben que la situación del gerente Manolo Díaz al frente de la gerencia de Smassa es insostenible".

El rumor ha ido in crescendo en los últimos días, incluso se ha señalado directamente al edil de Urbanismo, Raúl López, por lo que era cuestión de tiempo que el alcalde, que se encontraba en la feria londinense de turismo, se pronunciase al respecto.

Y lo ha hecho esta mañana cerrando filas en torno a su equipo y rechazando las declaraciones del portavoz socialista.

"Yo no doy ninguna credibilidad a lo que diga el señor Daniel Pérez, no voy a creer lo que dice", ha manifestado Francisco de la Torre. "Lo que diga en ese sentido no le hago caso y tengo plena confianza en todos los concejales del equipo de gobierno".

Confianza

Ha insistido De la Torre en dejar clara su "confianza" en cuanto a la gestión del gerente de Smassa, Manolo Díaz, con respecto a las obras del aparcamiento de El Palo "en el sentido de hacer las cosas bien", ha afirmado, en una obra con "dificultades" porque el Ayuntamiento de Málaga no tenía la titularidad del suelo sino la antigua promotora Echeverría.

"El ayuntamiento de entonces no cumplió su tarea de decir recibo los viales y hemos tenido que poner soluciones. Todo se hará en su plazo y legalmente".

El regidor ha asegurado que así se lo ha trasladado tanto a la portavoz del grupo popular, Elisa Pérez de Siles, como al edil de Urbanismo, Raúl López.

"Yo lo que he hablado es en estos temas, confianza plena", ha zanjado.