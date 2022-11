Cada año, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) retribuye a sus profesionales con el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP), un suplemento que premia la consecución de objetivos anuales de la unidad y los individuales del profesional. Este complemento aumenta con el nivel de cualificación y de responsabilidad del trabajador. UGT denuncia que "cada año se superan los recortes que padecen todas las categorías, llegando a detraer, de media, hasta 2.000 euros a cada médico".

La organización sindical exige que este complemento se convierta en un factor fijo. UGT confiesa desconocer el "por qué un médico cobra 2.000 euros menos de lo que le corresponde; un enfermero, 1.000 euros menos; los técnicos especialistas, 500 euros menos; los TCAEs, 300 euros menos y el grupo E, unos 250 euros menos".

Así, el sindicato denuncia que el SAS no informa del cómo o el por qué de esta disminución: "El CRP se ha convertido en una especie de saca de la que el SAS consigue fondos para otras cuestiones, y lo hace basándose en justificar una falta de rendimiento que este año dicen que ha sido del 6% menor que el año pasado. Esa es la excusa para quedarse con millones de euros de sus trabajadores", condena UGT.

La organización asegura que los profesionales desconocen cuáles son los objetivos que no se han cumplido ni con quién se negocian los objetivos a cumplir, así como a dónde va el dinero que no se les paga a estos trabajadores o por qué no hay información transparente sobre este complemento. "Son muchas las preguntas y ninguna respuesta. Lo que consistía en un complemento para estimular a los profesionales se ha convertido, cada año más, en una forma de maltratar y cabrear a la plantilla".

Concentraciones

Por todo ello, UGT ha convocado hoy concentraciones en las ocho provincias andaluzas para denunciar la reducción de este complemento. En Málaga se han concentrado a las puertas del Hospital Clínico. El sindicato exige que dicho suplemento se convierta en un factor fijo, que se pague el 100% de su cantidad total de forma mensual y que "se deje de especular con un dinero que pertenece a los profesionales y que cada año se nos roba en función de las necesidades del SAS. Basta ya de engañar con falsas evaluaciones y con objetivos que nadie conoce ni negocia".