El pasado 26 de octubre, la casa donde vivía Drago con sus dueños sufrió un incendio. Nerea pudo escapar de las llamas saltando por la ventana, pero sus dos perros, una podenca y un yorkshire terrier, quedaron atrapados. Cuando el Cuerpo de Bomberos acudió, pudo salvar a los dos animales y fueron trasladados al centro de adopción, Zoosanitario. La joven se encuentra en el hospital y no puede ocuparse de ellos actualmente, por lo que ha recurrido a las redes sociales para pedir la acogida de sus dos perros.

Tras saltar desde la ventana de su cuarto para salvarse del incendio, Nerea sufrió una fractura lumbar y se encuentra en el hospital recuperándose de la operación. La joven de 23 años contactó con el centro Zoosanitario y le comunicaron que, pasado un tiempo, los pondrían en adopción. La podenca ya ha sido adoptada debido a que no tenía implantado el chip identificativo, pero la adopción del yorkshire terrier, Drago, se complica, ya que sí cuenta con el chip.

La joven pidió ayuda a través de Twitter para que acojan a su yorkshire terrier de ocho años, Drago, durante un tiempo, puesto que, según indica, tiene que volver a "aprender a andar". “Cuando salga del hospital voy a casa de mi abuela y ella no puede tener al perrito, ya que es mayor y tampoco quiere ocuparse de él”, informa Nerea a este periódico.

Gracias a su publicación en la red social ha tenido una gran repercusión positiva que le ha ayudado a acelerar el proceso, pero aún así no es suficiente. “En Twitter parece que adoran a los animales y se vuelcan, he hablado con muchos familiares y amigos, pero esto me ayudó”, relata Nerea. La joven comunica que está preocupada por la situación porque, desde el centro, no le facilitan información sobre el estado de Drago y necesita que lo acojan urgentemente. "No quiero dinero ni nada, quiero que esté seguro y feliz mientras me recupero y encuentro un trabajo para tenerlo conmigo en un piso”, afirma la dueña de Drago.

Respecto a la adopción de la podenca, Nerea no tiene información sobre la familia que la adoptó y, según comenta, se encuentra "destrozada", ya que era la perra de su padre, pero "le tenía un cariño enorme". Por lo que, pide que la familia se comunique con ella para estar en contacto.