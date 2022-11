Del Palo a La Princesa. La crisis sobre la gestión en Smassa se ha trasladado hasta el barrio de Carretera de Cádiz, donde los vecinos llevan dos años esperando la construcción de un parking de tres plantas, en el que se reservará la primera (-1) para la grúa municipal y el resto (-2 y -3) para plazas de residentes, 300 en total.

Los vecinos de La Princesa denuncian que, después de cinco reuniones y continuos aplazamientos en el calendario para construir el parking, los WhatsApps del gerente de Smassa filtrados al PSOE han sido la "gota que ha colmado el vaso". De hecho, piensan manifestarse este viernes a las 17:30 horas.

"Tuvimos una en mayo, nos dijeron que en septiembre empezaban a recoger 1.500 euros de reserva de los que habían echado la solicitud. En septiembre, como no cumplieron el plazo, nos volvimos a poner en contacto, nos reuniomos en Urbanismo y nos dijeron que no había problema pero no nos daban plazo", relata Antonio Ramírez, vocal de la Asociación de Vecinos La Princesa. "Si juntas los Whatsapps, que dicen que se lo han inventado, con los plazos que nos dan, la verdad es que ya nos preocupa a los vecinos, nos sentimos engañados".

Esta mañana, un día antes de la concentración vecinal, el Ayuntamiento de Málaga ha hecho público un comunicado en el que anuncia que contarán con el proyecto básico del aparcamiento a finales del próximo enero, en el que se determinará, entre otras cuestiones, el precio por plaza o el importe de licitación de la obra.

"Smassa ha continuado durante estos meses con la redacción de los estudios previos del aparcamiento que contará con 3 plantas. En concreto, en la planta -1 se prevé la instalación del depósito de la grúa municipal y en la -2 y -3 se contemplan más de 300 plazas de aparcamiento para residentes", se indica en el comunicado. "Por último, se trabaja desde la sociedad municipal y desde el distrito para definir los usos de la parte superior de la cubierta del aparcamiento".

Los vecinos del centro asisten con cierto recelo a este plazo, que consideran una "promesa más", ya que las primeras previsiones, recalcan, era que el parking estuviera terminado a finales del verano de 2023.

"Los vecinos ya están muy cansados, saben que nos están tomando el pelo porque no vemos ningún paso que dé la confianza de que se va a hacer. Ahora dicen que a finales de enero, y en enero, ¿qué dirán? ¿Mayo, con las elecciones municipales? Y después, si te he visto no me acuerdo", añade Antonio Ramírez.

Parque en superficie

Los vecinos de La Princesa recuerdan que existe un compromiso del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que en la superficie del parking del barrio no se construya sino que se cree un parque y una zona de esparcimiento.

"Había un proyecto básico para que en la superficie se aprobara la construcción de dos edificios. Los vecinos estábamos en contra porque queríamos una zona de esparcimiento. El alcalde se comprometió a que en la superficie haya un parque para el barrio, pero no dejaba de ser uan promesa igualmente", zanja el vocal de la asociación vecinal.