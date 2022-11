La asociación Manuel José García Caparrós y la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición han anunciado que ya ha presentado a la Subdelegación del Gobierno en Málaga la comunicación de una concentración desde el 3 al 4 de diciembre en la conocida como esquina de Caparrós, entre la calle Alameda de Colón y el puente de Tetuán en la capital malagueña, zona reconocida como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía desde 2017 ya que fue en este punto donde murió el joven Caparrós en 1977.

Una movilización que tendrá como objetivo "rendir homenaje a Manuel José en el 45 aniversario de su asesinato", según han informado las asociaciones a través de un comunicado, "así como a todas las víctimas de terrorismo de Estado de la Transición".

La movilización está abierta a la participación, y en los próximos días el vocal de ambas asociaciones, Joaquín Recio, mantendrá una reunión con colectivos de la ciudad de Málaga para informar y recabar apoyos.

En esta concentración, la familia "quiere realizar una huelga de hambre simbólica y una vigilia solidaria en memoria de su hermano y todas las víctimas".

De igual modo, los representantes de las asociaciones han asegurado que han enviado este pasado jueves una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde la "familia expone su parecer por el olvido de la Junta en el asesinato de Manuel José", señalando que "solo ven víctimas de primera y víctimas de segunda".

Además, en la carta han criticado "el proceso de designación del 4 de diciembre como día de la bandera por parte de la Junta". Así, han asegurado que "el día que los andaluces salieron a la calle fue el 4 de diciembre de 1977, ese día para muchos andaluces es el verdadero Día de Andalucía" y no lo que se quiere "proclamar como el día de la bandera".

"Las banderas no salieron solas, salieron en manos de los andaluces y uno de esos andaluces no volvió a casa"

"Las banderas no salieron solas, salieron en manos de los andaluces y uno de esos andaluces no volvió a casa", continúa, apuntando que no quieren que Moreno "se apropie de ese día como suyo ya que es de todos los andaluces".

La familia en unos días "hará público un manifiesto a la ciudadanía andaluza para reivindicar el 4 de diciembre como día nacional de Andalucía, donde un malagueño dejó su vida por nuestra tierra".