Sobre las 08.50 de la mañana casi medio centenar de personas esperaban en la puerta del nuevo Mercadona de la calle Mármoles.

Tras ocho meses de espera, la cadena de supermercados ha vuelto a abrir sus puertas tras una reforma integral del edificio: "Venga vamos a ver el nuevo Mercadona, voy a grabar todo y te lo mando", decía un Juan, un vecino del barrio.

A las 09.00 horas abría sus dos puertas, ante la mirada expectante de varios encargados: "¿Os gusta cómo ha quedado?, preguntan. Son muchos los curiosos que solo se han acercado a verlo: "Llego tarde al trabajo, pero quería pasarme a ver cómo había quedado".

Este supermercado estaba situado en un enclave estratégico, ya que por su cercanía los vecinos tanto del Bailén, Trinidad y Llano de la Trinidad podían acudir: "Desde que cerraron no he ido al Mercadona porque el más cercano es el de Martilicos y no me compensa”, cuenta una clienta.

El nuevo Mercadona cuenta con dos plantas, en la primera se reparten los productos frescos: pescados, carnes, bebidas y demás. Mientras que en la segunda planta está la bollería, perfumería y droguería: “Ahora vamos a tener que hacer un plano para no perdernos. Ha quedado muy bien", confiesa una clienta.

Mucha expectación en el barrio de la Trinidad

En solo su primera hora de apertura el goteo continuo de personas es incesante. Ya tenemos a gente desde primera hora de la mañana. Llevamos aquí desde las seis de la mañana, había ganas de que abriese”, asegura Susana cajera del supermercado.

El supermercado ha sufrido una reforma integral, la primera desde que abrió hace 30 años en la capital. De hecho fue el primer Mercadona que abrió en la capital.

La compañía ha invertido 2,5 millones de euros en esta reforma. Unas obras que le han permitido aumentar su espacio e incluir mejoras medioambientales y tecnológicas.

Además, se ha incluido una pequeño espacio con varias sillas y mesas donde con un microondas, donde poder calentar la comida.

Esta reforma ha supuesto la demolición total de la nave central y la creación de un nuevo edificio con salas de ventas de dos pisos y otras cinco para dependencias y maquinarias. El objetivo es "optimizar la experiencia total de compra de sus clientes".

La obra de reestructuración del supermercado contó con 39 proveedores que darán empleo a más de 250 personas durante la fase de obras. Así, el próximo 11 de noviembre verá la luz el Nuevo Modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, el proyecto iniciado por la compañía que refuerza y renueva el diseño de tiendas por ambientes.