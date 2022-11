El PP de Málaga ha reclamado al Gobierno central que colabore en la reforma de la cubierta de la Catedral de Málaga, por la que los 'populares' han apostado ya en las instituciones donde gobiernan --Junta, Diputación y Ayuntamiento-- con presupuestos millonarios para contribuir a una obra que alcanza los 13 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre si va a realizar alguna aportación al respecto.

Mientras esto se produce, el comité de dirección del PP se Málaga se ha reunido este sábado con la Catedral como uno de los principales asuntos a tratar, y ha anunciado la puesta en marcha de una campaña "para animar a los malagueños a contribuir a su reparación" y, de paso, "invitar a que el Gobierno se sume a este importante proyecto", ha explicado la presidenta del partido, Patricia Navarro.

La campaña, que se lleva a cabo a través de la plataforma 'Todos Somos Uno' --que puso en marcha el PP durante la pandemia para impulsar acciones solidarias--, "demuestra el compromiso del PP con Málaga y con la Catedral", pero "falta una pata muy importante, que es el apoyo del Gobierno de España", ha lamentado.

Esta acción ha sido presentada este sábado en rueda de prensa junto a los vicepresidentes del PP de Málaga, Francisco de la Torre y Francisco Salado, y a la presidenta del comité electoral, Carolina España, quienes se han pronunciado en la misma línea de unir esfuerzos para ayudar al Cabildo en este proyecto.

España, que ya anunció que el presupuesto de la Junta recoge 5,3 millones de euros para actuar en la Catedral, ha indicado que esta campaña ciudadana "viene a demostrar que las tres administraciones donde gobierna el PP, van a meter el hombro, hacer un esfuerzo". "Por tanto, sería muy deseable que el Gobierno de España también aportara su granito de arena y financiara una parte de estas obras", ha deseado.

"¿Sabemos algo de la aportación del Gobierno de España? Nada"

Sin embargo, el presidente de la Diputación, Francisco Salado ha lamentado que "el Gobierno, ni está ni se le espera". "¿Sabemos algo de la aportación del Gobierno de España? Nada", ha reprochado, criticando también el silencio del PSOE desde Málaga, "que está en otras cosas en vez de defender a su ayuntamiento, a su ciudad y a su provincia". Así, ha defendido el trabajo del PP en los presupuestos andaluces frente al "maltrato enorme" del Gobierno a Málaga. "El modelo de política del PP trabaja por lo público y el del PSOE, viene a servirse de lo público", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apostado por que se haga "un esfuerzo colectivo y conjunto, sumado a lo que el Cabildo pone, para que la obra salga adelante". Sobre la postura del Ejecutivo de España, espera "que lo estudie también para que se haga con más facilidad y rapidez todavía".

Sequía

Otro de los asuntos tratados en el comité de dirección del PP de Málaga ha sido la falta de agua provocada por la sequía, donde los 'populares' también se han unido para reivindicar el trabajo acometido por la Junta de Andalucía y su apuesta en los presupuestos para 2023.

Para España, la inversión del Gobierno andaluz en Málaga es "histórica", que "multiplica por tres los presupuestos de la Junta en el año 2019", y que recogen "inversiones importantes en infraestructuras hidráulicas tan fundamentales en un periodo de sequía". En este sentido, ha criticado que las cuentas del Estado "reducen un 11,5% las inversiones" en esta materia.

La 'popular' también se ha referido a los fondos europeos Next Generation para exigirle al Gobierno central que reformule los proyectos, "porque no puede ser que en plena sequía no se puedan utilizar para infraestructuras hidráulicas"; que elimine burocracia para que los fondos "puedan llegar al tejido empresarial", y que pongan en funcionamiento la aplicación informática.

"Los presupuestos andaluces "son unas cuentas llenas de grandes proyectos que ponen el acento en las necesidades reales de los malagueños"

En palabras de Navarro, los presupuestos andaluces "son unas cuentas llenas de grandes proyectos que ponen el acento en las necesidades reales de los malagueños". Y que también permiten "confrontar cuentas y modelos" entre el Gobierno andaluz y el de la Nación, ha comentado, señalando que "estas cuentas andaluzas doblan la inversión de los PGE para la provincia de Málaga con diez veces menos presupuesto".

Así, ha destacado que, "frente a la Málaga en blanco y negro del PSOE, el PP sigue apostando por el crecimiento y el progreso de la provincia como una economía pujante y uno de los motores de Andalucía y de España". Y en el caso del agua, ha destacado "el compromiso con hechos" con 64 millones destinados a políticas hídricas en la provincia.

"La Diputación y los ayuntamientos del PP también están dando ejemplo de buenas prácticas en materia hídrica", ha apuntado Navarro, detallando que "estamos avanzando como nunca en la mejora de la captación y utilización del agua para que cada gota de lluvia que caiga sea aprovechada diez veces más que hace tan solo unos años". Por este motivo, también ha anunciado que el PP va articular una campaña informativa que sirva "para arrojar luz sobre todo lo que se ha hecho en materia hídrica desde hace años", ha concluido.

Por su parte, Salado también ha puesto en valor que el gobierno del PP "ha acometido todas las obras que dejaron pendientes los socialistas", mientras que ellos "no hicieron ninguna"; por lo que ha agradecido "el esfuerzo tan acelerado" para llevar a acabo estas infraestructuras.

Por último, en esta materia, el presidente de la Diputación ha avanzado que en sus presupuestos "habrá un programa muy importante para las obras hidráulicas de los municipios de la provincia", siguiendo el estudio de pérdidas de agua que publicaron recientemente.