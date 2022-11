Si la World Travel Market de Londres sirve para saber de tendencias venideras y medir la temperatura de un sector muy sensible a cualquier mínima variación, la edición de este año de la feria londinense ha constatado que se está muy pendiente de la crisis económica y energética y toca volver a los tiempos del «optimismo moderado».

Y es que el sector confía y espera que el mercado británico siga viniendo a Andalucía y la Costa del Sol, pero a las puertas del invierno es complicado aventurarse a definir cómo afectará esa crisis energética a estos visitantes. De momento, sí son positivas las previsiones de vuelos y asientos para la Costa del Sol, una señal de que la demanda se está moviendo, y cuenta el destino también a su favor con un cambio de la mentalidad surgido de los años de pandemia y que nos invita a querer viajar y no quedarnos en casa.

Pero aún con ese optimismo moderado, toca renovarse y reinventarse, sobre todo porque la tendencia de este útimo año ha sido de subida en el gasto de los turistas ingleses y de su estancia, pero no del número de visitantes. Es decir, no se ha llegado a la cifra previa a la pandemia en este mercado, que además puede sentirse atraído por otros destinos del Mediterráneo, con precios competitivos y un clima similar.

Y a ese visitante que se queda más días y se gasta más dinero hay que darle una oferta más completa, porque además los turistas cada vez tienen más claro lo que buscan en un destino y cada vez son más exigentes, no solo buscan una forma de hacer turismo, sino que quieren combinar experiencias, por ello tanto Andalucía como la Costa del Sol han acudido a la WTM con su maleta llena de segmentos y actividades para todo el año. Y ahí está otra clave de ese nuevo modelo que se busca, ya lo dijo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la inauguración del stand andaluz en Excel, no solo quieren a turistas que vengan de visita, sino a aquellos de larga residencia que vengan huyendo del frío y quieran teletrabajar en un clima más calido o disfrutar de su tiempo libre sin tener que pagar facturas energéticas desorbitadas. Tan en serio se lo ha tomado la Junta que ya ha aprobado una campaña para captar a estos nómadas energéticos, aunque algunos se puedan topar con el problema de la vivienda. Aunque para eso ya recordó el presidente de la Diputación, Francisco Salado, las infinitas posibilidades que pueden encontrar en el interior de laprovincia.

Fin de la pandemia

En una WTM donde sí se ha notado el fin del ciclo de la pandemia y se ha vuelto al bullicio y a hacer negocios, lo que sí ha quedado patente es que se abre otra era sin mascarillas pero con amenazas latentes. Y el sector es consciente de esa necesidad de cambios para no perder cuota en un mercado sin el que ni la Costa ni Andalucía pueden permitirse vivir. Las acciones de promoción de este año así lo atestiguan, y también ese creciente uso de las redes y del Big Data para conocer mejor al potencial cliente que nos pueda visitar para darle justo lo que busca. A favor de la Costa del Sol está el hecho de ser un destino tradicional y seguro, una ventaja en tiempos de incertidumbre cuando el turista opta por los viejos conocidos.

Esos aires de cambio también se han dejado ver en esta feria con una mayor incidencia en la sostenibilidad, una palabra que no ha faltado en ningún discurso. Ahora será momento de ver si realmente se prima la calidad sobre la cantidad para c onsolidar a ese turista menos numeroso pero que tiene un mayor presupuesto y un mayor gasto. Un turista que también se quiere encontrar en los nuevos mercados que Andalucía quiere abrir, que no siempre se puede vivir del turismo británico y alemán, y que pueden llevar el destino hasta China y el sudeste asiático. Y con ese camino entronca la neesidad de lograr nuevas conexiones aéreas directas que vayan más allá de las tradicionales de Europa. Andalucía quiere conexión directa con China, Málaga está trabajando en un vuel directo con Miami y ya cuenta con el vuelo directo a Nueva York, y en Londres se ha hablado con compañías para ir aumentando ese listado.