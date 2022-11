«Todavía hay capacidad de crecimiento en Andalucía pero no a cualquier coste»

Arturo Bernal ha vivido su primera feria londinense como consejero de Turismo, una edición que valora con «satisfacción» por las previsiones que ha podido conocer para Andalucía en un mercado tan importante para el destino como el británico.

¿Cómo ha vivido esta edición de la WTM de Londres?

La verdad que muy bien, mi primera sensación es de satisfacción, porque traíamos unas expectativas en cuanto a que la situación económica internacional iba a afectar mucho más de lo que aparentemente está afectando y digo aparentemente porque tenemos ya algunos resultados adelantados sobre contratación de vuelos y asientos en aviones y las cifras que nos dan los touroperadores de paquetes ya cerrados. El mercado británico, por ejemplo, no se está resintiendo, es más nuestras cifras son menores en cuanto al número de viajeros a nivel global, sin embargo el nivel de gasto y estancia es mayor, es decir estamos cualificando, si se me permite decirlo así, al turista que traemos y es un antiguo anhelo que teníamos en Andalucía, quizá no traer a más gente, pero sí traer a gente que tuviese sensibilidad con el destino, que apreciara la singularidad de Andalucía, que viniera atraída por los elementos identitarios y diferenciales y sobre todo que dejara más rentabilidad, mucho más ingreso en el destino. En definitiva, satisfacción, porque vemos que a pesar de la macroeconomía pues la reacción está siendo bien diferente. El turista británico, pero también el turista internacional, no está dispuesto a sacrificar sus momentos de ocio y no está dispuesto a sacrificar su viaje a Andalucía y a nosotros nos parece muy bien.

Diversificar significa también centrar la atención en elementos de valor que cada uno puede construir en base a su singularidad

¿El hecho de que se incida en la segmentación de la oferta de Andalucía ha beneficiado para que venga un turista distinto, de más calidad?

Es uno de los objetivos de esa diversificación. Diversificar significa también centrar la atención en elementos de valor que cada uno puede construir en base a su singularidad. Ahí cualquier pueblo o ciudad media tiene realmente una oportunidad, el turista cuando sale de la touroperación de grupo al final no es dirigido por nadie, es dirigido por su propias informaciones. Tenemos capacidad de impactarle a través de una comunicación online que cada vez es más eficaz y además nosotros podemos gestionar de forma muy eficiente desde los destinos para apoyar esos movimientos y el turista conociendo ya esos destinos, porque los hemos impactado previamente, tiene la oportunidad de acercarse y elegir y gastar en ellos. Yo creo que sí, que esa diversificación ha contribuido a que vayamos a turistas con una mayor capacidad de gasto y además a un turista al que no habíamos llegado habitualmente. El turismo ha cambiado en estos años, de un turismo de gran operación a un turismo cada vez más individualizado y con mucho conocimiento y muy exigente con los destinos. Creo que nos movemos mucho mejor en la segunda parte que en la primera.

En este contexto actual, con la incertidumbre internacional existente, ¿favorece a Andalucía ser un destino seguro y tradicional para el mercado europeo?

Yo pienso que sí. Tradicionalmente cuando hay algo que cambia, que genera incertidumbre, solemos tomar una posición conservadora, que significa optar por el destino que ya conoces, aquel que te ha dado unas buenas experiencias, aquel al que es fácil llegar, aquel que además te da servicios de comunicación, de sanidad, que están a tu disposición y evidentemente todo esto es un elemento a favor. Creo que en esta crisis se ha puesto de manifiesto que en los viajes internacionales sufren más los de largo radio y los mercados cercanos suelen funcionar mejor, tenemos la suerte en España y en Andalucía, particularmente, de tener un mercado cercano muy potente, esa Europa que durante muchos años ha sido prácticamente el 80% de nuestra cuota de negocio. Ese mercado no lo vamos a perder, vamos a seguir apoyándolo, pero vamos a mirar a otros mercados internacionales, al norte de América, Estados Unidos, Canadá y México, y también vamos a ir a Asia, China, India, Vietnam, Malasia, Singapur, Filipinas, Corea del Sur y Japón. Deben ser mercados en los que nos movamos con la misma familiaridad que lo hacemos ahora con Bélgica, Francia, Alemania o Reino Unido. Este es un objetivo de esta Consejería y estamos trabajando ya con touroperadores de esas áreas del mundo, para hacer un abordaje pausado pero seguro.

Crecer se puede crecer en el número de turistas, teniendo en cuenta que tenemos la capacidad de redistribuir por todo el territorio y redistribuir temporalmente los flujos de turistas

En esta feria se ha insistido mucho en la sostenibilidad, pero ¿es Andalucía un destino sostenible?

Sí, yo creo que sí. Andalucía tiene una tasa de 32 millones en el mejor año de la historia y este año se va a estar por encima de los 31 millones, pero creo que todavía hay capacidad de crecimiento pero no a cualquier coste, eso es lo que tenemos que ser capaces de controlar, no a cualquier precio. Crecer se puede crecer en el número de turistas, teniendo en cuenta que tenemos la capacidad de redistribuir por todo el territorio y redistribuir temporalmente los flujos de turistas. No nos podemos centrar específicamente en la temporada alta, tenemos que ser capaces de generar un destino que sea atractivo 365 días al año. Las costas son atractivas en verano, pero el interior es también muy atractivo en otoño, invierno y la primavera. Nosotros lo sabemos, por eso vamos. Tenemos que trasmitirle a los turistas internacionales esa misma sensibilidad que tenemos los andaluces para ir a cualquier destino de interior en nuestra tierra, que también puede ser una magnífica elección para ellos.

¿Se va a trabajar en esta legislatura en la colaboración público-privada con el sector?

Eso es una seña de identidad de este consejero, es algo con lo que yo particularmente me he empeñado en la relación con el sector y la industria desde el principio. No tiene ningún sentido que los objetivos y los anhelos de toda una industria se manejaran exclusivamente desde un sillón en una institución, eso se hace conjuntamente. El talento es un talento colectivo, las buenas prácticas las generamos entre todos, esa diferenciación y esa competitividad es un elemento común de toda la industria, en la que evidentemente están los destinos, las instituciones, las empresas, los trabajadores. Tenemos la posibilidad de hacer esa cogobernanza efectiva y la vamos a poner en marcha también en la Junta de Andalucía, que ha carecido de ella por cuarenta años. Yo creo que ha sido uno de los grandes déficits que ha tenido la administración de la Junta de Andalucía durante anteriores etapas y es no confiar en la industria para conformar la toma de decisiones.