La muestra MálagaCrea Gastronomía, que promueve el Área de Juventud, celebró este pasado lunes su final en la que se han entregado los premios de las distintas categorías. En concreto, en el apartado de cocina salada, la ganadora ha sido María Teresa Alvar Soto por su plato 'Arroz de Verdad', mientras que en cocina malagueña, el ganador ha sido Álvaro Salido Pérez, por 'Aprovechamiento de un Puchero'.

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga organiza anualmente este concurso con la finalidad brindar la posibilidad de promocionar y reconocer a jóvenes chefs que comienzan a desarrollar su trayectoria profesional en las cocinas andaluzas.

Los cuatro finalistas de esta edición, compuestos en su mayoría por profesionales de algunos de los restaurantes más innovadores del panorama gastronómico andaluz y de algunas de sus escuelas de hostelería más emblemáticas, compitieron ayer en las instalaciones de la Vinoteca Los Patios de Beatas, en las dos modalidades de concurso: cocina salada y cocina malagueña.

Los finalistas dispusieron de tres horas para la elaboración y presentación de sus propuestas gastronómicas, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El jurado lo componen destacados profesionales vanguardistas del sector gastronómico de Andalucía. En esta edición ha estado compuesto por: Juan Miguel Rubio, experto en gastronomía y coordinador del jurado; Adrián Castaño, chef de The Beach Club Higuerón; Manuel Tornay, Presidente de la Academia Gastronómica de Málaga; Camilo Rojas, chef de la Vinoteca-Restaurante Los Patios de Beatas; Manuel Morales, director general de The Beach Club Higuerón; David Camino, gerente-sumiller de Anyway Wine Bar; y Julián Sanjuán, gerente-sumiller de la Vinoteca-Restaurante Los Patios de Beatas.

En la entrega de premios, además de los 800 euros, trofeo y diploma acreditativo a los ganadores de cada categoría por parte del Ayuntamiento de Málaga, se ha hecho entrega de distintos regalos cortesía de entidades colaboradoras como el Consejo Regulador de las DD.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga; la marca de promoción agroalimentaria 'Sabor a Málaga', perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga; La Carta Malacitana; la Academia Gastronómica de Málaga; Los Patios de Beatas; y Cervezas San Miguel.