La falta de oxígeno afecta a la calidad del agua y genera grandes problemas en múltiples sectores que van desde la desaparición de la vida animal, a la aparición de agua estancadas o el bajo rendimiento en el desarrollo de los cultivos. Para dar respuesta a estas necesidades surge NAECOER, una empresa malagueña líder en el sector y que cuenta con una patente única y pionera basada en la tecnología de las nanoburbujas y que consiste en introducir oxígeno a través de las nanoburbujas en el agua de riego. “Un ingeniero en Alicante inscribió una patente para la generación de las nanoburbujas ganando un premio con ella. A partir de aquí grupos de inversión malagueños se hacen eco de esta patente y deciden invertir en ella, así nació NAECOER SL (Nanoburbujas Ecológicas de Europa)”, comenta Alberto Zapiain, Director de Expansión y Estrategia Comercial de esta empresa malagueña.

Los niveles de oxígeno en el agua se miden en partes por millón (Ppm). Con menos de 4 Ppm la vida animal acuática muere; el agua para ser potable necesita un mínimo de 7 Ppm y un agua en condiciones óptimas tiene 15 Ppm. Con las nanoburbujas de NAECOER el agua puede llegar a tener hasta 35 Ppm

¿Qué son las nanoburbujas?

Las nanoburbujas son burbujas un millón de veces más pequeñas que las pequeñas burbujas visibles y tienen la capacidad de cambiar las características del agua. Debido a esta morfología, tienen la capacidad de cambiar las características normales del agua puesto que, a diferencia de las burbujas o las microburbujas, que suben a la superficie, colapsan y desaparecen, las nanoburbujas permanecen en el medio líquido, manteniendo así el oxígeno o cualquier otro gas que se inserte. “Cualquier burbuja, -asegura Zapiain- por ejemplo las de la Coca Cola o, si las soplas con una pajita en un vaso, la burbuja sube a la superficie y se evapora. La nanoburbuja no sube, no rompe y, por lo tanto no evapora. Nosotros somos capaces de inyectar cualquier gas en cualquier fluido. Conseguimos solubilizar cualquier gas en el agua e introducirlo en forma de nanoburbuja”.

En términos globales, la tecnología reduce costes, aumenta las rentabilidades y, todo ello de forma ecológica y adaptada a las necesidades actuales del planeta.

¿Y dónde radica el éxito de NAECOER? Gracias a su patente, las burbujas no suben a la superficie, creándose unas nanoburbujas con un nivel de flotabilidad neutro, de manera que no actúan como el resto de opciones para introducir el oxígeno en agua.

Focalizados en mercados agrícolas

La empresa malagueña que abandera varias propuestas con su “revolución de las nanoburbujas” está diversificada en varios sectores y sus planes de implantación y expansión están focalizados en los mercados agrícolas, campos de golf, acuicultura, piscinas, aguas residuales, rehabilitación de lagos y estanques, así como su desarrollo en soluciones de optimización del agua con administraciones públicas.

En el caso del sector agroalimentario, lo que hace la tecnología de nanoburbujas de Naecoer es solubilizar más el oxígeno del agua de riego, aumentando la producción, el calibre, color y calidad de los cultivos, que ganan salud y fortaleza. “Con las nanoburbujas se disparan los niveles de oxígeno y eso afecta muy positivamente al crecimiento vegetativo de la planta, que crece más vigorosa, enraíza mucho mejor, en consecuencia conseguimos mejores calibres y una mayor producción”, señala Alberto Zapiain. Esto, unido a una mayor absorción de los agro nutrientes, y al ahorro en los fitosanitarios, genera mayor productividad y rentabilidad para sus usuarios. Ya la empresa está penetrando en varios de sus ámbitos multisectoriales de especialización y, concretamente, en el sector agrícola están muy fuertes en Almería, el cual consideran el huerto de Europa.

Tres modelos

NAECOER dispone de tres modelos de nanoburbujas para la agricultura, en función de la cantidad de agua a tratar, necesitaremos un modelo con menor o mayor potencia.

MODELO O5000: Con este modelo se oxigenan riegos con un caudal de 5.000 litros/hora. Se pueden tratar hasta 12.000 litros/hora.

MODELO O20000: Con este modelo se oxigenan riegos con un caudal de 20.000 litros/hora. Se pueden tratar hasta 50.000 litros/hora.

MODELO O50000: Con este modelo se oxigenan riegos con un caudal de 50.000 litros/hora. Se pueden tratar hasta 125.000 litros/hora.

NAECOER también puede ofrecer sus soluciones en acuicultura la rehabilitación de lagos y estanques y sus cada vez más frecuentes aguas estancadas y residuales. El exceso de algas, el agua anóxica y la muerte de peces y vida silvestre son cada vez más frecuentes debido a la disminución de los niveles de oxígeno disuelto (OD) en toda la columna de agua.

En los campos de golf, la empresa malagueña trabaja en tres áreas de actividad claramente diferenciadas, donde los objetivos y fines perseguidos difieren significativamente. Estas áreas son: riego, aguas estancadas y acción desinfectante, bactericida y fungicida que abarca la salud del terreno incluyendo el tratamiento del césped de tees, calles y greenes.

NAECOER es una de las empresas nominadas en la categoría de Agroalimentario de la XII Edición de los Premios Enterprise que La Opinión de Málaga entregará el próximo 24 de noviembre y que galardonan el esfuerzo de entidades tanto públicas como privadas, personas y empresas que con su labor han contribuido a lo largo de este 2022 al progreso de su sector, de las iniciativas en el terreno de la innovación y por tener un perfil contrastado y destacado dentro del entorno digital.

Para Alberto Zapiain, estar nominado en los Premios Enterprise de La Opinión significa “una manera muy visible de ser conocido por las empresas y el público para que conozcan la nanotecnología en general y a las nanoburbujas en particular. Estar nominados, optar a reconocimientos acerca nuestra labor a la sociedad, una labor sostenible y ecológica, que es lo que está demandando la sociedad a nivel universal”.

Para más información

Dirección: Avenida de los Vegas, 19, 29006 Málaga, España

Teléfono: 952 92 47 58 y 653 26 93 26 (Whatsapp)

Mail: info@naecoer.com

Web: https://naecoer.com/

Redes Sociales: Instagram y LinkedIn

Ubicación: