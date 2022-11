Las declaraciones de Miquel Iceta sobre la Torre del Puerto, en las que ha comparado el futuro hotel con las alturas de la Sagrada Familia de Barcelona o con los edificios de Benidorm en Valencia, no han sentado nada bien en el PSOE de Málaga, que aunque en su momento apoyó el proyecto, rechaza la construcción del rascacielos en el Dique de Levante.

De hecho, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha salido al paso horas después, tras haber mantenido una comida con el ministro en la que, según ha compartido en su cuenta de Twitter, Iceta "quedó claramente convencido de que esta torre no es la solución para la ciudad".

Pese a que el ministro aseguraba por la mañana que Cultura no se opondrá a la construcción del rascacielos porque no existe expolio urbanístico, Pérez ha querido dejar claro, con vista a las elecciones municipales, que la postura de su partido es contraria a la Torre del Puerto.

"Seamos claros, si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante. Será el Ayuntamiento de Málaga a través de los cauces urbanísticos quien detenga esta barbaridad. Mi modelo de ciudad no es el de especulación urbanística, sino de la sostenibilidad", ha añadido Daniel Pérez.

Seamos claros, si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante. Será el Ayuntamiento de #Málaga a través de los cauces urbanísticos quien detenga esta barbaridad. Mi modelo de ciudad no es el de especulación urbanística, sino de la sostenibilidad. pic.twitter.com/st46t6wpcp — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) 17 de noviembre de 2022

El enfado del PSOE ha llegado a forzar al ministro a matizar sus primeras declaraciones de la mañana, en las que incluso opinaba que con el tiempo, la Torre del Puerto será una "referencia querida y del gusto de la mayoría". Un matiz, eso sí, que no ha cambiado ni un ápice la postura oficial de la cartera que representa, y es que Cultura no se opondrá al proyecto hotelero cuando llegue la hora de valorarlo en el Consejo de Ministros.

"Esta mañana yo he dicho que desde el punto de vista del Ministerio de Cultura no hay ninguna objeción pero el problema no es ese. El problema es qué desarrollo quiere Málaga, qué vivienda quiere Málaga y qué papel puede jugar el puerto en la ampliación de las posibilidades de vivienda y también de hoteles", ha declarado Miquel Iceta en una visita a Cártama esta tarde, donde se le ha preguntado por el tweet de Daniel Pérez.

Una comida "interesante"

Después de compartir una comida "interesante", en palabras de Iceta, con el portavoz socialista, el ministro ha llegado a afirmar que el modelo de futuro de Málaga que defiende el PSOE "no pasa por una edificación como esa" y que la ciudad "ha de encontrar su camino propio".

"Yo, por fuerza, me refiero mucho a Barcelona que es mi ciudad, en la cual hemos encontrado la forma de compensar unos crecimientos urbanísticos de un tipo y de otro", ha argumentado Iceta ante los periodistas. "Y por lo que me explican hay un problema de vivienda y de coste de la vivienda y, por tanto, desde el ayuntamiento se ha de ser muy cuidadoso en ver qué tipo de crecimiento es el que se promueve".

Por último, Iceta ha ofrecido su apoyo al proyecto de Daniel Pérez como candidato a la alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de mayo.

"He conocido el proyecto de Daniel Pérez y la verdad me ha parecido solvente y sensato, y tiene todo mi apoyo".