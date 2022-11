La Ley de Bienestar Animal, a revisión

Durante las últimas semanas, el anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal ha estado sujeto a debate. Esta medida ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra. Y con ella se buscaba poner fin a la crueldad y el maltrato animal en nuestro país, además del «abandono y el sacrificio cero».

En agosto el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta la nueva Ley de Bienestar Animal. Pero, dicha norma aún genera dudas, ya que desde asociaciones animalistas exigen que se revise ya que no consideran que proteja a todos los animales por igual. Esto se debe a que las enmiendas presentadas por PSOE, PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y Teruel Existe excluye a los perros de caza. Aunque, los socialistas aseguran que este tipo de canes disfrutarán de una ley propia. Algo que no entienden desde la Protectora de Animales de Málaga: «En la ley no debe ser excluido ningún animal. No entiendo la exclusión de perros de caza, precisamente cuando son los más maltratados», afirma Carmen Manzano, presidenta de dicha plataforma.

Y estos no son los únicos animales que deja fuera la norma. Tampoco protegerá a los toros, las aves de cetrería, los de guarda de ganado, perros pastores, y los que participan en terapias asistidas, así como los utilizados por las fuerzas de seguridad. Ni los animales de producción y experimentación.

A la espera de que se incluya o no dichos animales, el anteproyecto sí recoge ciertas normas como no dejar a los perros ni en terrazas ni en balcones ni en sótanos sin supervisión. Los propietarios deberán «mantenerlos integrados en el núcleo familiar, en buen estado de salud e higiene».

Sacrificio cero

Se establece el «sacrificio cero». Esto quiere decir que se prohíbe el sacrificio de cualquier animal de compañía, «salvo por motivos de seguridad de las personas o animales». Asimismo se contempla que los dueños de los perros deberán realizar un curso formativo, «con el objetivo de facilitar una correcta tenencia responsable».

Para conseguir el abandono cero se prevé que todas las mascotas estén identificadas y que la cría tenga que efectuarse por «criadores registrados». Otro de los puntos es poner fin al maltrato animal. La norma recoge que se prohíbe los circos con animales salvajes, las peleas y riñas, el tiro al pichón y el tiro al tubo. También se impide usar pinchos, collares y similares que ahorquen a los animales o aparatos eléctricos que les causen sufrimiento. Para evitar el sufrimiento animal en romerías, cabalgatas o procesiones, los animales no podrán estar inmovilizados.

Por otro lado, se ha derogado el listado de perros peligrosos en función de su raza. Ahora la ley establece un «listado positivo de animales» de compañía, donde se determinará cuáles pueden incluirse en él teniendo en cuenta varios criterios, como el de la salud y la seguridad de las personas. Pero, en este listado positivo no se incluirán ciertos animales, si «existe certeza de su carácter invasor o que, en caso de escape y ausencia de control, supongan o puedan suponer un riesgo grave para la conservación de la biodiversidad» o «especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el Derecho de la Unión Europea y/o los tratados internacionales ratificados por España, sin perjuicio de lo señalado para las aves de cetrería».

Por lo que quedan excluidos roedores, ratones, hámsteres, chinchillas o cobayas. También los conejos, las tortugas, aves como las cotorras, los agapornis o los periquitos y otras especies no autóctonas que se crían en España. Así como los reptiles exóticos: serpientes, iguanas, lagartos de todo tipo, camaleones o geckos, dentro de la categoría de especies no autóctonas. Y las arañas.

El anteproyecto reformará el Código Penal para endurecer las sanciones por maltrato animal. Para lo cual se ha incluido se aumentarán las penas de cárcel de 18 meses a dos años de prisión el maltrato que acabe con la muerte y de tres meses a 18 meses las agresiones que impliquen atención veterinaria. Un punto en el que Manzano tiene dudas: «La reforma del Código Penal contempla que las penas de cárcel se tramiten en multas», cuenta. Alguna de estas prácticas serán sancionadas con importantes multas. El régimen de sanciones se divide en tres tipos: multas leves, graves y muy graves. Las infracciones leves tendrán una sanción de entre 500 y 10.000 euros; las graves de 10.001 a 50.000 euros y las muy graves partirán de 50.001 hasta 200.000 euros.

Carmen Manzano asegura que «el decomiso no se contempla aquí», Por ello pide «que se contemplen ciertos puntos». Y añade: «Hay cosas que no están claras, y si no se contemplan habrá un retroceso».