Después de las polémicas declaraciones del ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, sobre la Torre del Puerto, el PSOE de Málaga se está afanando en dejar claro que su postura es contraria al proyecto hotelero, tanto a nivel local como provincial.

El último movimiento es la presentación de una moción urgente en el pleno de noviembre que se celebra mañana y en la que pedirán, por un lado, paralizar los trámites urbanísticos para el desarrollo del hotel rascacielos en el Dique de Levante y, por otro, que el pleno muestre su "disconformidad" con este proyecto. A esto se sumará un tercer punto en el que abogan "por una Málaga más sostenible frente al auge especulativo".

"Nuestra es posición, clara, firme y rotunda. Estamos en contra de la construcción del hotel rascacielos en el Dique de Levante. No estamos en contra del proyecto sino de la ubicación del mismo. Mantenemos nuestra posición, que sea clara, que sea nítida", ha insistido Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.

Con esta moción, los socialistas apelan directamente a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, que recientemente manifestó en la televisión municipal que le gustaría que "se cayese el proyecto en cualquier punto del proceso", unas declaraciones, eso sí, que no suponen que Losada vaya a oponerse a la modificación del Plan Especial del Puerto, que debe gozar, aseguró, de "seguridad jurídica".

Para los socialistas, si la portavoz de Ciudadanos no apoya su propuesta supondrá una "contradicción", según ha opinado Daniel Pérez, porque "está diciendo que desde el primer momento no le gustaba el proyecto. ¿Va a terminar votando a favor algo que no le gusta?".

El portavoz socialista ha negado que oponerse al proyecto vaya a generar inseguridad jurídica porque el proyecto aún no está aprobado y ha alentado a Losada a tener "voluntad política", en especial porque, ha añadido, existe una corriente contraria a la Torre del Puerto dentro del electorado de la formación naranja.

"Nosotros le estamos haciendo una invitación permanente; sabemos que en su partido hay un movimiento contrario a la construcción de la Torre del Puerto. Dentro de su electorado hay un rechazo alto a la construcción", ha afirmado Daniel Pérez. "Toda esta información que nosotros conocemos y que la señora Losada sabe es lo que está haciendo matizar su posición".

Romper la baraja

En cualquier caso, el voto a favor de la portavoz naranja podría romper la baraja y dejar al Partido Popular solo en su defensa de la idoneidad del proyecto de la Torre del Puerto para la ciudad de Málaga. Sería, asimismo, un precedente para la futura votación para aprobar la modificación del Plan Especial del Puerto, el trámite administrativo que está a la espera de la actualización del informe de evaluación ambiental y que tiene que superarse para que se eleve a Puertos del Estado y este al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra.

"Esperamos que mañana la señora Losada, que ha cambiado de posición con el metro al PTA, que ahora si lo pide; que ha cambiado su posicionamiento de exigirle a la Junta de Andalucía que las instalaciones deportivas se puedan abrir durante todo el año... con todo estos cambios que está sufriendo Ciudadanos, que entienda que algo tan sensible y tan elemental requiere de una mayoría tan cualificada que a día de hoy el proyecto no lo tiene".