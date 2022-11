El acoso laboral es otra forma de ejercer violencia machista. Solo durante este año en Málaga, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad de CCOO de Málaga ha registrado más de 200 denuncias de mujeres por acoso sexual y por razón de género. Una cifra que se estima que es aún más elevada, ya que esto es solo "la punta del iceberg".

Por ello, desde Comisiones Obreras (CCOO) han presentado en Málaga el Observatorio de acoso sexual y por razón de sexo en el marco de los actos del 25N.Con la creación de dicho observatorio, el sindicato pretende combatir esta "violencia invisible".

Se trata de una iniciativa pionera, que según ha señalado la secretaria de las Mujeres e Igualdad de CCOO de Málaga, Susana Torres, "es una ventana que servirá a las trabajadoras para denunciar que están sufriendo acoso en el ámbito laboral".

Durante este acto, el Sindicato ha mostrado los datos del informe sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género y se ha presentado la campaña que está llevando a cabo este año CCOO con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se titula #Cuéntalo: trabajos libres de acoso sexual.

"El 90% de este tipo de acoso lo sufren mujeres. Se suele dar en el sector servicios, aunque ningún sector está libre. Además, muchas se callan por miedo a perder sus trabajos", subraya Torres.

"Este 25 N vamos a aislar y arrinconar todos los acosos sexuales en las empresas y acosos laborales por razón de sexo. Para contamos con más de 3.300 personas delegadas sindicales en las empresas y 35.000 afiliadas a CCOO para establecer un cordón sanitario contra la violencia machista", asegura Fernando Cubillo, secretario general de CCOO de Málaga.

Otra de las denuncias que hace el sindicato es que no se destinan partidas presupuestarias desde la Junta de Andalucía, para ayudar a erradicar la violencia machista: "Las políticas presupuestarias del gobierno andaluz no pretender erradicar esta violencia, no tienen recursos, lo que tienen son transferencias de la Unión Europea o del Gobierno central", denuncia Cubillo.

Por ello exigen que se ejecute el presupuesto total del Instituto Andaluz de la Mujer: "Solo se ha gastado el 33%, del total. Se ha dejado en los cajones sin gastar el 67% del presupuesto", afirma. Y piden "políticas estructurales, que refuercen la erradicación de la violencia machista en la sociedad y los centros de trabajo”

¿Cómo ponerte en contacto con este Observatorio?

El Observatorio dispondrá de una página web, como canal para prestar asesoramiento y ofrecer información a la ciudadanía. Para poder denunciar cualquier tipo de acoso se habilita un correo electrónico: observatorioacoso@ccoo.es dirigido a la ciudadanía.

"Hay que establecer un cordón sanitario contra la violencia machista", dice Cubillo.

El Observatorio va a contar con una red de expertas colaboradoras procedentes del ámbito académico y jurídico para diseñar procedimientos de recogida de información entre todas las delegadas y delegados e indicadores a recoger, de modo que la información sea veraz, rigurosa y precisa. Dispondrán de la ayuda e información que ofrezcan las delegadas y delegados de las empresas (como fuente primaria de observación).

Diferencias entre acoso sexual y acoso por razón de sexo

Al sindicato llegan dos tipos de denuncia: acoso sexual o acoso por razón de sexo. Por un lado, el acoso sexual queda especificado como "cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. La naturaleza sexual es clara, al igual que el hecho de que se trata de cualquier comportamiento, es decir, no se reduce solo a lo físico.

En cambio, el acoso por razón de sexo es "cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo", estando este comportamiento motivado por el sexo de la persona acosada.