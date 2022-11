El encanto de Málaga atrae cada año a millones de turistas. Ya sea por sus pueblos blancos, su patrimonio o paisajes naturales, la provincia está en el punto de mira de los europeos y no tan europeos.

La belleza de Málaga traspasa fronteras y llega hasta Estados Unidos. Por ello, Matador Network, medio estadounidense enfocado al sector viajes, ha elaborado un listado con los mejores pueblos y ciudades pequeñas de Europa para visitar este 2023.

El medio han querido "dejar de lado las grandes ciudades, como París o Roma; centrándose en las pequeñas ciudades que merecen ser visitadas".

La publicación ha elegido a Ronda, siendo la única ciudad española que aparece en el listado. No es la primera vez que Ronda está entre las favoritas. De hecho, National Geographic incluyó al municipio malagueño entre las 50 localizaciones de todo el país.

Adorada por Orson Welles, fuente de inspiración de James Joyce e inmortalizada por Ernest Hemingway en For Whom the Bells Tools, Ronda destaca por sus desfiladeros: "Un consejo: no vayas a Ronda si tienes miedo a las alturas", afirma la publicación.

Por un lado, El Tajo sobre el río Guadalevín, el antiguo pueblo moro se encuentra espectacularmente ubicado en la cima de una montaña encaramada en una caída escarpada. El "pueblo nuevo" está conectado por Puente Nuevo, un puente de piedra de 320 pies de altura que es una obra de ingeniería del siglo XVIII.

La tauromaquía es otra de los aspectos que destaca este medio. "El pueblo es conocido como la cuna del toreo. La Plaza de Toros de Ronda fue construida en 1785 para albergar a 5.000 espectadores y ahora alberga el Museo de las Corridas de Toros".

"No importa cuándo visites Ronda, todos los meses del año hay una fiesta o celebración tradicional andaluza", recalcan.

