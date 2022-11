Málaga dio este sábado la bienvenida a la Navidad con el encendido del nuevo alumbrado en la calle Larios. 16 ‘Ángeles celestiales’ toman el testigo al ‘Bosque de la navidad’. De cuatro metros de alto, las figuras, diseñadas por Iluminaciones Ximénez, brillarán todos los días al son de las melodías de ‘Jingle Bells’ y ‘Carol of the Bells’, entre otras, en un espectáculo que tendrá tres pases, a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas. La cantante Vanesa Martín fue la encargada de pulsar el botón de encendido navideño.

En el camino desde Puerta del Mar a la calle Larios ya se escuchaba. El tema del verano del dominicano Henry Méndez precedía al eurovisivo SloMo de Chanel Terrero. Tampoco faltó Sweet Caroline. El encendido de las luces es de esos momentos en los que la vida nos recuerda a los que medimos poco más de 1'60 que la naturaleza podría haber sido algo más generosa. Lo de la Larios no era pelotera, como se dice en Málaga en Semana Santa, era otro nivel de aglomeración que podría tener una acepción nueva en el diccionario de la RAE.

Es por eso que mirar al antiguo edificio de La Equitativa, con las terrazas repletas de observadores, era sin duda una forma de lamentar no tener un poquito más de dinero en el banco. Sin embargo, de toda esta situación, ¿cuál podría ser el lado bueno? Posiblemente que si la música no llegaba del todo a animarte, seguro que el movimiento dicharachero del malagueño o turista que tuvieras al lado lo conseguiría. A 15 minutos de que comenzara el espectáculo de música y luces doradas y plateadas, empezó a sonar Quevedo, lo que hizo recordar que lo único que le falta al cantante canario es sacar un villancico.

-"Reme, levanta el móvil que no te veo, yo aquí no me puedo mover", entonaba preocupada una chica bajita de pelo rubio.

Desde luego, de la calle Larios iban a salir todos coronados, como canta en su 'Despechá' la flamenca Rosalía, y es que podría decirse que, con la melodía del DJ, la vía era como una discoteca aunque poco convencional. El botón rojo esperaba su momento, mientras el alcalde Francisco de la Torre se preparaba para subir al escenario a felicitar la navidad a locales y turistas. "Es una gran fiesta para todos porque la navidad es para todos, para toda la ciudad de Málaga, para todo el mundo. Queremos que en toda España, Europa y el mundo se hable de esta fiesta de Málaga en navidades", señaló el primer edil.

De la Torre también hizo alusión a la convivencia con los visitantes en estas fechas: "Sobre todo quiero que pensemos en todos, que tengamos una navidad generosa, hospitalaria, acogedora para los que vengan, que seamos capaces de convivir de una manera muy pacífica y que pensemos en aquellos que tienen más problemas y les ayudemos", añadió.

Por su parte, y tras una ola de aplausos, le llegó el turno a Vanesa Martín, a quien tanto el edil como Teresa Porras, la concejala de Fiestas, hicieron entrega de una medalla conmemorativa del evento "en una plaquita", como señaló el alcalde. "Ha hecho un hueco en su agenda muy apretada". Fue la cantante la que dijo sentirse "privilegiada y honrada" de poder inaugurar las luces de la "arteria de la ciudad, tan llena después de todo lo que hemos vivido". Tras una rápida cuenta atrás, los 'Ángeles celestiales' comenzaron a brillar.

Málaga se parecía un poquito más a Londres, más aún cuando después de una canción en inglés, llegaba otra, 'Last Christmas'. El plato fuerte estaba todavía por servirse. Comenzó un popurrí que, en cierto modo, se asemejaba a la cinta de casette que cada diciembre los abuelos comenzaban a poner en su casa para 'recordar', como ellos decían, aquellas frases de los villancicos de toda la vida, como 'Campana sobre campana' y 'Mi burrito sabanero'.

Para los ojos noveles en los espectáculos del centro histórico, el evento resulta "fantástico". Es el caso de John, un británico de Newcastle, que contó, animado, a este periódico: "Hemos estado aquí cinco o seis veces, pero es la primera vez en Navidad. No sabía que había esto. Málaga es increíble, desde este espectáculo, hasta las tapas y la gente".

Por su parte, Laura, de 34 años, lo disfrutó como cada año, ataviada con su gorro rojo acabado en un pompón blanco: "Me daba miedo que lo cambiaran porque el bosque encantado del año pasado me gustaba mucho, pero ha estado bien (...). Vendré más días a verlo".

Un diseño con inspiración londinense

La decoración elegida este año por el Ayuntamiento tiene una clara inspiración en Regent Street, una calzada de la capital británica que, desde 2016, se adorna en diciembre con unos ángeles a los que llaman ‘El Espíritu de la Navidad’. Dicho alumbrado es, de hecho, un homenaje a las primeras luces navideñas que se instalaron en la calle hace casi 70 años, en 1954.

Los ángeles malagueños, que mantienen la vista de locales y turistas en dirección al cielo, darán la bienvenida al centro hasta el próximo 6 de enero. 32 columnas laterales los sostienen, las cuales están recubiertas por ráfagas de glitter y lentejuelas hechas de oro y cristales.

La iluminación de la calle que inauguró el marqués de Larios se suma a las más de 500 vías que brillarán estas fiestas en la capital malagueña, engalanadas con un total de 1.350.000 puntos de luz. Aunque los espectáculos de música solo podrán disfrutarse en tres ocasiones todas las tardes, las luces estarán encendidas desde las 18.30 hasta las 24.00 horas de lunes a viernes, y hasta las 02.00h los fines de semana y vísperas de festivo. Un horario más reducido que años anteriores que supone un ahorro energético, según resalta el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En concreto, se rebajarán dos horas en su encendido diario con el propósito de “concienciar” sobre el consumo de luz, que ha escalado notablemente de precio en los últimos meses. Es por eso que se ha estimado que la restricción del horario puede suponer 7.000 euros de ahorro en relación a los más de 21.000 euros de 2021, lo que equivale según han informado a la prensa desde el consistorio, a 4 toneladas de dióxido de carbono que no se emitirán.

Proyección y drones

Otras zonas del centro también serán un atractivo para disfrutar de las fiestas, la Catedral de la Encarnación y el Muelle Uno. Y es que como ocurrió en el arranque de la feria de Málaga, el consistorio ha programado un espectáculo de 120 drones que proyectarán imágenes navideñas. Su estreno está previsto para el próximo sábado 3 de diciembre y podrá verse desde el Palmeral de las Sorpresas, Gibralfaro y la Plaza de la Marina.

Asimismo, y como ya ocurrió el año pasado, la fachada de la torre de la Catedral situada en la zona sur será el proyector de un vídeo mapping creado con tecnología láser. La duración del espectáculo es de entre 8 y 10 minutos y tendrá sesiones diarias también a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas.

Vídeo-mapping en la Catedral

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur va a volverá a ser una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar un vídeo mapping o proyección arquitectónica utilizando la última tecnología en proyección láser se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y los pases serán a las 18.30, 20.00 y 22.00 horas, todos los días desde el 27 hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. La duración aproximada del espectáculo es de 8 a 10 minutos.

La temática de las proyecciones será navideña en su más amplio significado de la palabra, con guiños a los olores y sabores malagueños. La banda sonora recorrerá sensaciones de cascabeles, trenes, renos, panderetas, campanas, etc.

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.