La sociedad digital forma parte del día a día. Sin embargo, no todas las personas están al tanto de sus avances ni saben hacer un uso seguro de la tecnología y sus aplicaciones. Este es el caso de las personas más mayores, que a menudo se pueden sentir alienados en esta nueva sociedad digital, tanto por no saber hacer uso sus herramientas como por no conocer sus riesgos.

Así, la Policía Nacional y Orange han unido sus esfuerzos para colaborar en la ayuda a las personas más senior para superar la brecha digital generacional, sacando el mayor partido a su móvil en su día a día, y siempre de forma segura. En este contexto, y con motivo de la víspera del Día Internacional de la Seguridad de la Información, la Policía Nacional y Orange organizan, los días 29 y 30 de noviembre, más de 40 talleres en tiendas de la operadora en toda España. Bajo el nombre de ‘Seguro con tu Móvil’, el objetivo de estos encuentros prácticos no es otro que el de familiarizar a las personas con más de 65 años en el uso del smartphone, dándole a conocer tanto sus beneficios como riesgos. Agentes del programa ‘Plan Mayor Seguridad’ de la Policía Nacional acuden a los talleres que Orange imparte dentro de su iniciativa ‘Mayores conectados’, que busca cerrar la brecha digital intergeneracional de las personas más senior. Estos talleres formativos son gratuitos y se imparten en modalidad presencial para todas las personas, ya sean clientes o no de Orange, que quieran familiarizarse con la tecnología en unas sesiones siempre dinámicas, amenas y, sobre todo, prácticas. Más allá de esta colaboración con Policía Nacional, Orange imparte también talleres sobre seguridad digital en el resto de las tiendas en las que está desarrollando el programa ‘Mayores Conectados’ con motivo de la celebración de este Día Internacional.