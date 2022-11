Link by UMA nació en 2015 como un espacio que conecta distintos actores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Un lugar para crear valor, basado en el talento y el conocimiento, que ofrece soluciones para quienes desean idear y desarrollar nuevas iniciativas emprendedoras. En sus instalaciones conviven todo tipo de perfiles, desde estudiantes hasta grandes empresas, que comparten ideas y progresan juntos.

Este espacio se encuentra ubicado en el edificio ‘The Green Ray’, que sirve de puente entre el Málaga Tech Park y la Universidad de Málaga, y dispone de cuatro plantas dedicadas a incubación, asesoramiento al emprendimiento, formación y coworking.

Dependiente del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, Link by UMA representa hoy el mayor espacio de convivencia empresarial, universitaria e innovadora de Andalucía. Su ubicación es el resultado de un acuerdo que formalizaron la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía en 2010 para crear un edificio dentro del campus que reprodujera un ecosistema de innovación y que fuera un espacio compartido por la UMA y las empresas.

El PTA quería tener una proyección dentro del ámbito universitario, al considerarlo fuente de innovación y talento, y la UMA quería tener empresas dentro del campus para facilitar la transferencia y la comunicación entre ambos sectores. Así, el edificio está ocupado en un 30% por la Universidad de Málaga y en un 70% por empresas con un fuerte componente de I+D y que tienen una relación estrecha con la entidad académica a través de la empleabilidad o de la investigación. En este espacio conviven, desde firmas tractoras con grandes plantillas, a muchas iniciativas emprendedoras y pequeñas startups afanadas en encontrar aplicaciones prácticas a la investigación y la innovación de base universitaria.

El objetivo de la UMA con la creación y mantenimiento de este espacio es generar conductas y comportamientos favorables a la creatividad, la innovación y el emprendimiento en su comunidad universitaria y aportar capital emprendedor al ecosistema del emprendimiento en Málaga; así como fomentar el emprendimiento juvenil y el trabajo autónomo como una posible vía laboral durante y después de la universidad.

En esta línea de apuesta por el emprendimiento, la Universidad de Málaga ha conseguido recientemente la acreditación de ‘Universidad Emprendedora’ que concede ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities), única entidad de carácter global que evalúa y acredita los méritos de las instituciones académicas de nivel superior en materia de innovación y emprendimiento, siendo la primera institución académica española en obtener este reconocimiento, alcanzado hasta ahora por solo otras cinco universidades del mundo. Esta distinción se une a la conseguida en los premios Triple E en la categoría ‘Innovation and collaboration space of the year’, un reconocimiento mundial que premia los esfuerzos hacia la búsqueda del espíritu empresarial y el compromiso en la educación superior.

Su vitalidad ha hecho, además, que ocupe un lugar destacado entre los 10 mejores viveros de empresas de España analizados en el primer ranking publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS). Link by UMA dispone de su propio espacio de incubación que aloja startups originadas por investigadores, estudiantes y egresados que se seleccionan anualmente a través de la convocatoria de los Premios Spin-off de la UMA. Durante un año los ganadores del certamen tienen el espacio de forma gratuita y donde cuentan con un programa de formación y de mentorización.

Así, junto a los Spin-off se desarrolla previamente el programa YUMP, ‘Yellow University of Málaga Projects’, que ofrece a estudiantes, titulados, docentes y miembros de grupos de investigación de la UMA, de forma individual o en equipos de hasta 5 personas, desarrollar sus iniciativas emprendedoras y convertirlas en proyectos empresariales viables, que puedan terminar presentándose al Concurso Spin-off. Por su parte, el programa Polaris sirve de acompañamiento y guía a los proyectos ganadores del concurso. A través de sus dos dimensiones, Polaris Mentoring y Polaris Academy, tiene como finalidad que los emprendedores adquieran y desarrollen las competencias necesarias para la dirección y gestión de sus proyectos empresariales, mediante formación y acompañamiento que se llevarán a cabo durante el año de incubación de los proyectos en las propias instalaciones de Link by UMA.

Asimismo, la Universidad de Málaga forma parte del ecosistema emprendedor de la Universidad de Berkeley (California), siendo Socio Global del Centro Sutardja para el Emprendimiento y la Tecnología (SCET), la principal institución en el campus de la UC Berkeley para el estudio y la práctica del emprendimiento y la innovación basada en el desarrollo tecnológico. Además, el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA concede ayudas para enviar a estudiantes universitarios destacados en emprendimiento a participar en el participar en el ‘Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp’, cuyo objetivo es la formación del alumnado en competencias emprendedoras.

También a nivel internacional participa en la ‘European Innovation Academy’, una experiencia única e inmersiva de creación de empresas, realizada anualmente en verano en Oporto (Portugal), destinada a estudiantes universitarios europeos que deseen impulsar sus competencias emprendedoras. El alumnado participante aprende durante tres semanas todos los pasos para lanzar con éxito un negocio propio y llevar sus ideas innovadoras al mercado.

Toda la información sobre el espacio y actividad de Link by UMA puede consultarse en su web.