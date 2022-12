El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este jueves que los responsables del WiZink Center de Madrid, entre otros, se hayan fijado en Málaga para poder desarrollar un proyecto: "Es satisfactorio para la ciudad".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha confirmado que este pasado miércoles mantuvo una reunión con responsables de esta empresa, que cuentan con un espacio en Madrid, y ha detallado que "han mostrado interés en Málaga, lo cual es positivo; es señal de que, ante entidades o empresas que tienen esta capacidad de inversión y de plantear luego una vida intensa en el plano cultural, Málaga les supone una ciudad interesante, atractiva".

El regidor ha indicado que se está viendo "cuál es la mejor ubicación", donde se ha valorado tanto la zona de Churriana como de Teatinos, aunque ha dejado claro que el tema "no está resuelto" por lo que "no podemos de hablar de algo absolutamente decidido". No obstante, ha subrayado que "soy testigo del interés de ellos y eso es satisfactorio para la ciudad".

Por tanto, ha vuelto a valorar el "gran interés" mostrado en Málaga. "Vamos creando, en el caso de que esto salga adelante, un conjunto de equipamientos que van fortaleciendo a la ciudad, como una ciudad atractiva para vivir, como tantas veces decimos, invertir y trabajar en ella, lo cual nos importa mucho", ha concluido.

Un proyecto "muy potente"

Por su parte, la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, ha afirmado que ella y su equipo de deportes "lleva con este proyecto más de un año". "Creemos que es muy potente para Málaga, que significaría un nuevo impulso a las infraestructuras, tanto de ocio como de deporte, y creo que estamos en el buen camino".

"Esperemos dar buenas noticias en los próximos meses", ha añadido, al tiempo que ha explicado que arquitectos y el equipo del WiZink "tendrán que estudiar posibles ubicaciones, pero nosotros a seguir trabajando". Cabe señalar, al respecto, que se descartó concesionar una instalación existente, por lo que se está viendo posible ubicación.