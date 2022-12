Málaga ha registrado un aumento de 710 parados en noviembre, un mes tradicionalmente malo para el empleo por la entrada de segmento turístico en la temporada baja. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cifra total de desempleados se sitúa ahora en las 138.774 personas. En todo caso, se trata del aumento de paro más bajo que se recuerda en este mes en la provincia.

En España, el desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado en 33.512 personas en el mes de noviembre. El Gobierno ha valorado este descenso como "especialmente significativo" teniendo en cuenta la coyuntura económica adversa que se registra a nivel internacional, presidida por la incertidumbre y por un escenario de alta inflación.

No obstante hay que recordar que muchos de las incorporaciones de estos últimos meses, tras la aprobación de la reforma laboral, han sido de trabajadores fijos-discontinuos, sobre los que aún está pendiente de comprobar su evolución en el mercado de trabajo (es decir, si están trabajando o no, a pesar de que no computen como parados).

Volviendo a las cifras de Málaga, el volumen de parados en la provincia es además el más reducido para este mes desde el año 2008, cuando se registraban 133.721 desempleados. En relación a hace un año, el desempleo ha descendido en 14.281 personas.

Por sectores económicos, el aumento del paro en noviembre se desglosa por las subidas del sector servicios, con 790 desempleados más, y del colectivo de personas sin empleo anterior (284), donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Por contra, hubo reducción de desempleados en la construcción (-173), la industria (-134) y la agricultura (-57).

En cuanto al empleo, la Seguridad Social refleja un caída de 7.167 afiliados en Málaga en la media del mes de noviembre para un total de 670.936 cotizantes. El descenso de empleo de Málaga en noviembre ha sido el tercero más alto de España a nivel provincial tras Baleares (-80.387) y Girona (-7.506).

La evolución interanual del empleo continúa siendo, no obstante, muy positiva. Málaga tiene ahora mismo 30.055 empleos más que hace un año, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y presenta las cifras más altas para este mes de toda la serie histórica. Málaga es la cuarta provincia que ha creado más trabajo de España en los últimos doce meses tras Madrid (139.666), Barcelona (84.645) y Valencia (31.726).

Mayor contratación indefinida

Por otro lado, la reforma laboral sigue dejando un significativo aumento en la firma de contratos indefinidos en Málaga. De las 55.293 altas suscritas en noviembre, un total de 23.752 han sido fijas, o sea, un 43% del total. En lo que va de año se han firmado en la provincia 657.340 contratos, de los que el 40% han sido fijos (aunque dentro de este volumen se incluyen los fijos-discontinuos y también contratos a tiempo parcial).

En cualquier caso, el volumen de contratos indefinidos generados a partir de la aprobación de la reforma laboral en este 2022 representa un gran crecimiento respecto a años anteriores, donde lo habitual es que la firma de indefinidos se moviera en torno al 8% del total.

El paro baja en 33.000 personas en el segundo mejor noviembre de la serie histórica

En España, la creación de puestos de trabajo se estanca pero resiste y el mes ha cerrado con la simbólica cifra de 155 ocupados menos, sobre un total de 20,2 millones de trabajadores en activo. Es la cifra más alta de población ocupada en la estadística disponible a para el penúltimo mes del año, cuando suele registrarse una destrucción de empleo previa a las contrataciones navideñas del diciembre. Un aguante que ha permitido que los datos del paro bajen en 33.512 personas, el segundo mejor dato de la serie histórica para un noviembre (con permiso del atípico y todavía pandémico 2021), según los datos publicados este viernes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Que si bien baja, sigue registrando un total de 2,8 millones de parados, la segunda mayor tasa de toda la Unión Europea (UE).