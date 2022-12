Entramos en el último mes del año y con él las últimas visitas cruceristas de 2022. Para el mes de diciembre se prevé que lleguen 13 cruceros al Puerto de Málaga, lo que se traduce en que más de 30.000 de turistas vendrán a la ciudad antes de que acabe el año.

El primero en hacerlo fue el Island Princess, que visitó el Puerto de Málaga durante el 1 de diciembre. No será hasta el lunes 5 de diciembre cuando coincidan en el Puerto de Málaga tres cruceros. Y serán el buque Iona, el Norwegian Epic y el exclusivo crucero Viking Sea.

Del 8 al 13 de diciembre atacarán cinco buques en aguas malagueñas: Marella Discovery Norwegian Sun, Norwegian Gem, Costa Fascinosa; y volverá el crucero Aidastella.

Del 17 al 19 de diciembre llegarán dos buques exclusivos: el Amadea Gran Bahamas y Amera Gran Bahamas, uno con capacidad para solo 600 personas y otro con capacidad para algo más de 900. Además, el buque Amadea coincidirá con el crucero Queen Victoria, uno de los cruceros más lujosos y prestigiosos del mundo.

El último crucero del año, será Norwegian Sun. Este atracará el 20 de diciembre y cuenta con capacidad para 2450 pasajeros.

Un año de éxitos para el sector

La llegada de los últimos cruceros del año ponen el broche final a un año exitoso para el Puerto de Málaga. Y es que durante 2022, más de 280 barcos han llegado hasta Málaga y han traído más cerca de medio millón de turistas. Datos que han permitido que el sector ha recuperado el ritmo habitual anterior a la pandemia de la Covid-19.

Lo que supone un importante impacto económico en la ciudad malagueña, además de cerrar importantes acuerdos con grandes navieras.

Este año MSC ha vuelto a elegir Málaga como puerto base para su buque Orchestra, además de dar la bienvenida al MSC Meraviglia, el crucero más vanguardista de la naviera.

Otro acontecimiento importante ha sido que MSC ofrecerá vuelos directos desde el aeropuerto de Málaga para enlazar con cruceros en el extranjero

Durante los meses de verano y otoño, hasta aguas de Málaga han llegado desde los cruceros más exclusivos hasta el más grande del mundo: Wonder of the Seas, que acaparó la mirada de los malagueños y curiosos que se acercaron a verlo.

Sin dejar de lado a los cruceros más exclusivos, donde el lujo era el protagonista. O el velero de madera más grandes del mundo, pasando por los que han elegido al Puerto de Málaga por primera vez.

Por otro lado, la ciudad ha sido epicentro del Seatrade Cruise Med, la feria de cruceros más importante del mundo.