Gran parte de nuestro tiempo lo pasamos utilizando una conexión wifi en nuestra casa o en el trabajo. Lo necesitamos para trabajar, buscar información relevante, estudiar o para nuestros momentos de ocio con las nuevas tecnologías. Los datos relacionados con nuestra clave Wifi son lo que más protegemos, ya que suelen ser lo más buscado.

Evitar que te roben esta clave se convierte a veces en misión imposible. Por ello, Selectra, la empresa de telecomunicaciones, ha elaborado un informe donde explica cómo saber si te están robando el Wi-Fi y los pasos a seguir para evitarlo

¿Cómo saber si me están robando el Wifi?

Lo primero que hay que saber es que se puede averiguar y que hay distintas maneras para descubrir si alguien está robando el Wi-Fi. Los indicios más frecuentes para pensar en que esto está pasando son los siguientes:

• El Wi-Fi funciona más lento de lo normal: para que ese pueda ser el motivo este hecho tiene que ocurrir de manera frecuente y prolongada en el tiempo. No basta con que sea algo puntual.

• La conexión se interrumpe varias veces a lo largo del día: cuando esto ocurra lo primero que se tiene que hacer es comprobar si hay algún problema técnico.

Apps para saber si nos están robando el Wi-FI

Una vez analizado el estado de la conexión y con las sospechas que la raíz de los problemas puede ser que otra persona esté haciendo uso de la red, hay varias aplicaciones para saber si nos roban Wi-Fi:

• FING

Es una de las aplicaciones más conocidas en este ámbito y su función consiste en comunicarnos si hay algún usuario conectado a la red Wi-Fi sin nuestro consentimiento. Pero no solo eso, dirá además desde qué dispositivo se está conectando esa persona y aportará la dirección MAC, que nos permite incluso bloquearle. Es una app que funciona de manera muy rápida y sencilla, accesible a todo tipo de usuarios.

• IP TOOLS: WIFI ANALYZER

Esta otra opción es imprescindible para el análisis y ajuste de redes. Permite detectar de forma rápida si hay cualquier problema en la red informática y además con ella podemos también mejorar su rendimiento.

Entre sus funciones está también la de informarnos si hay algún usuario conectado a la red mostrándonos, al igual que PING, su dirección MAC en todo momento.

• WHO´S ON MY WIFI

Esta otra alternativa es quizá una de las más conocidas para todos los usuarios de Android. Esta herramienta está dedicada a saber cuántos desconocidos se están aprovechando de la conexión de otros sin su permiso.

Funciona rastreando todos los dispositivos que estén usando la red wifi para poder identificar así cuáles están autorizados y cuáles no. Es una app muy buena detectando intrusos ya que además de mostrarnos la dirección MAC, como las dos anteriores, también nos enseña la dirección IP y el nombre de los dispositivos desconocidos.

Con esta aplicación no tienes de qué preocuparte porque cada vez que un intruso se conecte a la red, avisará al usurario a través de un mensaje. Además su funcionamiento es muy sencillo, y tan solo hay que registrarse como "Known" (conocidos) a los dispositivos que tengas como propios. El resto aparecerá en opción "Unknown" (desconocidos) para que no puedan acceder.

Formas de evitar que te roben la señal Wi-Fi

Una vez vistos los trucos para saber si alguien si están robando el Wi-Fi, como a través de aplicaciones especializadas o al notar ciertos fallos en la red puedes descubrir si algún intruso se está aprovechando de tu conexión.

Especialmente si se tiene algún archivo importante en tu ordenador que no quieres que nadie toque, sería importante descargar un antivirus gratis para proteger tu información.

Para evitar que roben el Wi-Fi hay ciertas cosas que se pueden hacer:

• Desactiva el WPS

El WPS tiene como función principal dar facilidades para conectarse al Wi-Fi poniendo solo 8 dígitos en lugar de la contraseña completa o pulsando directamente en el botón WPS del router. De esta manera, será más fácil conectarse pero también será mucho más sencillo para otros entrar en nuestra red, lo que la convierte en más insegura.

Para desactivarlo por regla general tan solo se tiene que pulsar un botón y la luz donde pone su nombre se desactiva.

• Apaga el router cuando te vayas de viaje

Si estás en casa se puede comprobar que algo en la red no va bien, por ejemplo, que funciona más lento de lo normal. Pero estando fuera no tienes control sobre ello y pueden hacer uso del Internet sin que uno darse cuenta.

Como siempre es mejor prevenir que curar, se recomienda apagar el router cuando te vayas de casa, especialmente si se va a estar fuera varios días.