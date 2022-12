La previsión de ocupación hotelera para los días de este puente de diciembre se sitúa en Andalucía entre el 70% y el 72% en el caso de los los municipios de interior, con picos hasta el 80% en algunas de las jornadas en las ciudades monumentales, fundamentalmente Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga. Según ha explicado este miércoles el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, no se ha producido cancelaciones significativas debido a las inclemencias meteorológicas.

Bernal, que ha participado en un acto junto a representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha destacado que en el modelo de reservas actual, muy dependiente de la contratación online de última hora, "se hace muy corto el periodo entre el que se decide viajar y el que se decide contratar", por lo que "la condición climática ya no es un elemento que motive la cancelación, y las cancelaciones, por no decir inexistentes, no han tenido trascendencia". El consejero ha destaca también que el puente de diciembre es "más de interior y cultural".

En lo relativo a la capacidad de los vuelos, el representante de la Junta ha explicado que la cifra es "muy interesante" con unos 400.000 asientos "que han sido puestos a disposición para Andalucía en este periodo de puente". Casi dos tercios de los vuelos (un 62,7%) proceden de orígenes internacionales.

"Estas 400.000 plazas sólo para este puente es una información que pone de manifiesto cómo se ha recuperado el negocio turístico internacional. Estamos en cifras muy parecidas a las que manejábamos en el mejor año de la serie histórica, que fue 2019", ha subrayado Bernal. A espera de conocer con detalle los datos de la ocupación en los municipios más turísticos del litoral, el consejero ha calificado el puente "muy potente".

Según el consejero, a diferencia del puente de diciembre del año pasado, en el que los días festivos fueron el lunes y el miércoles, ahora son festivos el martes y el jueves. Así, hay dos días para hacer puente, "por lo que tenemos prácticamente dos fines de semana".