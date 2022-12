El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Todos creemos conocerla, pero en ocasiones la olvidamos y seguimos cargando con cuentas pendientes de una factura que se evita pagar. ‘La factura de la democracia’ es el último libro escrito por el periodista Juan Luis Valenzuela, publicado el pasado octubre. Un libro que, mediante relatos cortos, narra casos extremos de la represión franquista en Andalucía, desde el golpe de 1936 hasta pocos años antes de la llegada de la democracia y cómo se ha manipulado posteriormente el tratamiento de estos hechos.

«La memoria histórica es un derecho que tienen las víctimas y las familias a ser reconocidas, a ser buscadas y a ser reparadas, pero también es un deber de memoria que tiene el estado y la propia sociedad», explica el periodista, quien asegura que están convirtiendo este debate en un enfrentamiento entre los españoles, cuando debería ser un encuentro para buscar la democracia real y pasar página: «Para cerrar páginas negras, hace falta abrir fosas». El propósito de este libro, tal y como explica su escritor, es desempeñar una labor pedagógica, pero también defender y denunciar. Defender la memoria y denunciar los intentos de reescribir la historia falseándola . «Hay que denunciar que lo que hubo en 1936 fue un golpe fascista sin paliativos. La guerra no fue una pelea entre abuelos, se fusiló gente, hubo medio millón de muertos, de exiliados…» expone el periodista. El libro va dirigido a todo aquel que le guste la historia, pero también a las generaciones jóvenes, para combatir la manipulación a la que están sometidos mediante las redes sociales y las ‘fake news’. Según explica su autor, no es un libro de profundidad o investigación histórica, es un libro para leerlo y reflexiona.

«Yo soy más periodista que historiador. Este libro cuentas verdades contrastadas, cuenta historias. Soy objetivo, pero no soy neutral, hay cosas en las que no puedo ser equidistante», explica Valenzuela.

Los capítulos abarcan datos novedosos de esta época, contados mediante testimonios de analistas relevantes de estos temas, historias y entrevistas personales inéditas. El autor destaca el capítulo dedicado a las mujeres y la doble represión franquista que sufrieron. En él se encuentra una entrevista a una malagueña que sobrevivió con 12 años a la Desbandá, genocidio del bando franquista contra miles de civiles malagueños que huían a pie por la carretera de Málaga hacia Almería. Valenzuela describe a esta mujer como una «voz dormida», pues no se atrevió a hablar de ello durante 80 años hasta el momento de la entrevista, un silencio que trataba de tapar una herida imborrable.

Para el periodista, la población española no conoce bien su historia o al menos una parte de la sociedad no la conoce de manera objetiva y clara. «La transición política dejó una factura con cuentas pendientes que se está pagando por no conocer la historia. Hay un franquismo sociológico formado por actitudes, gestos, tics reaccionarios y comportamientos políticos nostálgicos…» afirma el escritor, reivindicando que hay que informar de esto como se informó en Alemania, en Francia, en Italia y asumir nuestra historia con nuestros errores para no repetirla.

‘La factura de la democracia’ se centra en historias de la represión del franquismo ocurridas en Andalucía, pero Valenzuela ya ha adelantado que formará parte de un libro que ya está preparando y planea sacar en junio, en el que se hablará de la dictadura en el ámbito nacional. Antes de esta publicación, este primer libro contará pronto con una segunda edición donde se harán pequeñas actualizaciones.

El libro fue presentado por primera vez en Toulouse (Francia), donde se encuentra la ruta del exilio de los españoles, y fue Antonio Machado el primero en recibir este libro, pues el autor lo depositó en su tumba a modo de homenaje.

Málaga recibirá también a Juan Luis Valenzuela, quien presentará su libro el próximo 14 de diciembre en el Centro Cultural Picasso de Torremolinos a las 19.00 y el 15 de diciembre en salón de plenos del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Una gira de presentaciones que continuará por Andalucía y subirá hacia Valencia y Madrid

«Decía José Saramago que la historia se escribe desde el punto de vista de los vencedores, que los vencidos nunca han escrito la historia. Ahora todos tenemos la labor de explicar y escribir la realidad de la historia», concluye el autor.