El sector del taxi en Málaga vuelve a dar la voz de alarma. Las aglomeraciones en el Centro con motivo de grandes eventos como las luces de Navidad estos días les impiden dar un servicio de calidad tanto a los numerosos malagueños que quieren disfrutar de las fiestas como a los visitantes. Piden al Ayuntamiento de la capital que estudie las posibles soluciones porque es una situación que se repite con cada gran acontecimiento.

"Málaga se convirtió ayer en una ratonera y no había forma humana de dar el servicio", ha afirmado a La Opinión Miguel Martín, presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi, Aumat.

Como cada día de este puente de la Inmaculada, numerosos malagueños y turistas están desplazándose hasta el Centro para contemplar alguna de las atracciones navideñas que se concentran en la calle Larios y alrededores y, como advierte Miguel Martín, muchos lo hacen aún en sus vehículos privados, lo que complica hasta el extremo la circulación, sobre todo durante la tarde y la noche.

"El Ayuntamiento tendría que promocionar los servicios públicos y que el ciudadano no cogiera el coche. Tiene que prever que hay una demanda del ciudadano que a ciertas horas tiene que salir y si el taxi y los servicios públicos no pueden moverse, no podemos dar ese servicio", afirma el presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Málaga.

El problema este sábado en concreto, según manifiesta, no era la falta de taxistas en las calles, ya que gran parte de la flota estaba trabajando, pero "nos quedábamos atrapados. Por ejemplo, al intentar llegar a la plaza de la Marina. Había ciudadanos esperando pero no podíamos llegar. Hicimos todo lo posible".

Sin embargo, Miguel Martín asegura que el problema no es puntual, sino que se repite en cada gran acontecimiento que se produce en Málaga, como la Navidad, la Semana Santa, la Feria o la reciente celebración de la Copa Davis.

"Gracias a Dios, Málaga está a reventar de gente, pero no hay manera de poder prestar ese servicio", constata el representante de los taxistas.

Por ello, su intención es pedir una reunión con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga para reclamar una solución cuanto antes que facilite que tanto los taxis como los autobuses de la EMT puedan circular sin problemas.

En opinión de Aumat, la solución podría pasar por "crear unos carriles en los que se pueda mover el servicio público, ahora en Navidad, en Semana Santa, en Feria, en los eventos importantes en definitiva.

Apetam impulsa una campaña para reducir accidentes y descongestionar la circulación

De igual forma se ha pronunciado la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Málaga (Apetam), que va a impulsar una campaña para el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado con el objetivo de disminuir accidentes por un lado y evitar colapsos y aglomeraciones de tráfico durante las fiestas navideñas, y en especial a todo lo referente al alumbrado del centro de la ciudad de Málaga.

El presidente de Apetam, Antonio Vázquez, ha señalado en un comunicado que "en estas fechas se producen numerosos eventos y fiestas de empresa, a las que hay que concienciar de que se abandone el vehículo privado y se fomente el uso de un autobús para la tranquilidad de todos".

"Hay que realizar los traslados en transportes colectivos, y en Málaga hay grandes empresas que pueden facilitar todos estos desplazamientos y adaptarse a las necesidades y circunstancias de estos eventos. Es una medida que va a contribuir a la seguridad vial ya que se produce un incremento de accidentes en estas fechas navideñas", ha agregado.