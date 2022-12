"Creo que ‘Malas madres’ ha ayudado mucho a desmitificar la maternidad y a que nos sintamos menos solas"

‘Malamadre’ por excelencia, malagueña, emprendedora e ‘influencer’ de la maternidad. Cuando fue madre por primera vez, Laura Baena creó en 2014 el club ‘Malas madres’, al que pertenecen “madres que luchamos por no perder nuestra identidad como mujer y que nos reímos de nuestros intentos fallidos por ser madres perfectas”. Lo que empezó siendo un blog, a día de hoy se ha convertido en una plataforma que es altavoz de toda una generación, con 1 millón de madres seguidoras bajo el lema de 'Yo No Renuncio', con el que reivindican la conciliación. La labor de emprendimiento de Laura le ha llevado a recibir un premio esta tarde en Málaga, otorgado por la Diputación de Málaga y Ashoka España, para impulsar este tipo de proyectos que refuerzan la innovación y el emprendimiento social en la provincia.

¿Cómo surge el club “Malas madres”?

Surge de mi experiencia personal como madre, me di cuenta de que la maternidad es distinta a lo que te cuentan, porque crecemos entre modelos de madres perfectas en el cine y la publicidad que te venden el mito de la ‘superwoman’ y asumimos que es lo natural, pero en realidad no es así. Empecé a desahogarme en twitter como ‘malamadre’ preguntando al resto de mujeres y madres si se sentían como yo y se fue pasando de ese sentimiento individual a una comunidad emocional por la necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad. Así empieza este movimiento que a día de hoy no solo tiene una parte de humor y de compartir nuestras anécdotas, también es una comunidad de apoyo, acompañamiento, tratar temas comunes y preocupaciones. Además, tenemos una asociación y una lucha común y social que es la conciliación.

¿Cree que está consiguiendo los propósitos que tenía al crearse la plataforma?

Se ha cumplido todo con creces, jamás me imaginaba todo lo que iba a pasar. A día de hoy, es una comunidad con más de un millón de madres que tenemos esa lucha social a través de la Asociación ‘Yo No Renuncio’ con la que hemos dado voz a una generación de mujeres que quieren cambiar las cosas y que no quieren renunciar a su carrera profesional ni a ser madres. Además, hace unas semanas me senté con la portavoz del Gobierno para impulsar una comisión de conciliación en el Senado, y para mí esto es uno de los hitos más importantes que he conseguido y pone en el camino mi objetivo: que la conciliación sea un debate social y político.

¿Cree que está calando cada vez más en la sociedad este mensaje de desmitificar la maternidad?

Creo que ‘Malasmadres’ ha ayudado mucho a desmitificar la maternidad y que nos sintamos menos solas. Había muchísimo juicio a lo que una madre hacía y sigue habiéndolo, las madres somos eternamente juzgadas y se opina mucho sobre cómo estás llevando tu maternidad. Tenemos que seguir visibilizando y concienciando de que el modelo tradicional de madre está obsoleto, pero hemos ido poniendo humor y realidad a la maternidad que sigue estando muy idealizada en lugares como las redes sociales. Por lo menos ahora tenemos una comunidad en la que nos sentimos acompañadas y ves que lo que te pasa a tí les pasa a otras madres.

Como madre y referente para muchas otras, ¿cuál es su visión de la maternidad?

Tenemos que ser libres como madres y que decidamos lo que decidamos en la crianza, sea apoyado y no juzgado. Para mí las ‘malasmadres’ nos tomamos la maternidad con libertad, dándonos la mano y sin juzgar a otra mujer sin entender su circunstancia. Tenemos que unirnos con un fin social, que se entienda realmente que hay que reconocer social y económicamente lo que es la maternidad.

También es una de las fundadoras de la Asociación "Yo No Renuncio", que nació para luchar por la conciliación de las madres, ¿qué considera que es fundamental para la conciliación?

Yo tuve que renunciar a mi carrera profesional por querer estar presente en la vida de mi hija. Cuando ella tenía dos años me d cuenta de que sin flexibilidad laboral ni apoyo, las madres no podemos continuar con esa doble vida, porque se hace muy complicado sin familia cerca o sin facilidades económicas. Por ello, me di cuenta de que el problema social que nos unía a todas las mujeres era conciliar, tanto si eres madre como si estás pensando en serlo. Según datos que hemos obtenido, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional por ser madres y queremos poner sobre la mesa esta realidad social haciendo talleres, campañas de concienciación y a partir de ahí, tomando acción. Esto es un compromiso global donde es clave la flexibilidad laboral, poner los cuidados en el centro y conseguir la implicación de los hombres y de las empresas mucho más allá de lo que tenemos hoy en día. Nuestro objetivo es hacerlo ver con política públicas y con un pacto de Estado para la conciliación que incluya medidas mínimas para que ninguna mujer tenga que renunciar y que muestre las normas que hay que cumplir desde las familias, desde las empresas, organizaciones e instituciones.

Esta tarde recibirá un premio que reconoce su labor de emprendimiento social con su proyecto, ¿qué siente al tener este reconocimiento?

Es un reconocimiento muy especial, y que yo esté ahí y que se celebre en Málaga es un gran orgullo. Cuando emprendes socialmente y tienes una lucha social te sientes muy sola en el camino y que me de este reconocimiento ‘Ashoka’, que reconoce a las personas que luchamos socialmente por mejorar los derechos de las personas, me hace sentir en una comunidad. Ha sido un año de proceso y mucho trabajo para llegar aquí y poder hacerlo público en mi tierra me hace mucha ilusión. Sé que no es un reconocimiento como otros, pues esto supone entrar en una familia como es ‘Ashoka’, trabajar juntos y hacernos más grandes con el apoyo de unos y otros.

¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito de “Malasmadres” y lo que le ha llevado a conseguir este premio?

En ‘Ashoka’ tienen en cuenta que sea una idea original y que tenga un objetivo de cambiar las cosas, y eso es lo que tenemos en ‘Malasmadres’, el propósito de conseguir que el modelo de madre sea distinto. También valoran mucho tener el espíritu de emprendedora social, que sea más importante el cambio que quieres hacer que tu propio reconocimiento. Para mí todo esto es mi misión y va más allá de mi nombre o de ser reconocida, sino de conseguir que muchas mujeres tengan voz.