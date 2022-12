Este año ha sido un año de lucha y reivindicación por parte de los pensionistas de toda España. Este sector de la población comenzó el 2022 rebelándose contra la banca, al reclamar una atención personalizada y humanizada por parte de las sucursales, cada vez más volcadas en la digitalización.

A mediados de octubre volvieron a salir a la calle, esta vez para exigir la revalorización de las pensiones respecto al incremento del IPC acumulado anual y una pensión mínima del 60% del salario medio.

Las protestas tuvieron sus frutos y ahora los jubilados españoles tendrán una subida en sus pensiones de cara a 2023. Después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara el dato de inflación correspondiente a noviembre, se cerró el periodo de doce meses con el que el Gobierno calcula la subida de las pensiones.

La revalorización de estas pagas contributivas, en base al IPC interanual promedio de 12 meses, será de un 8,47%. La reforma de las pensiones supone que las pensiones contributivas mejorarán en un 8,5% a partir del 1 de enero, lo que supondrá en torno a unos 93 euros de media más al mes. Sin embargo, las no contributivas, es decir, las más bajas, lo harán en un 15%.

"Un hecho histórico nunca visto"

Un hecho que celebran desde la Asociación Pensionista en Acción de Málaga. «Que las pensiones contributivas suban el 8,5% en 2023 supone un hecho histórico nunca visto, pero dada que la cuantía que cobran más del 50% de pensionistas es inferior a 1000 euros, la subida oscilaría en los 70 euros poco más o menos según el importe de las mismas, y las pensiones máximas en torno a 300 euros de subida más o menos», explica Pilar Mendoza, presidenta de esta asociación.

Sobre la subida de las no contributivas, lo califican también como «algo inusual y un gran logro». «Pero nadie puede negar que aún así, no pueden dejar de mendigar con importe no contributivos de (421,40/484,61 euros) y de viudedad 690 euros más/menos para 2023», aclara.

La presidenta de dicha plataforma asegura que «la diferencia de subida resulta disparatada» y exige que «debería encontrarse una fórmula de aplicación más equitativa y favorecedora para las pensiones más bajas».

Ante la pregunta de si la reforma en las pensiones traerá mejoras reales a los pensionistas, desde la asociación no niegan que «sí lo haga», pero recalcan que «hay cosas aún por mejorar».

En cuanto a si han conseguido o no todo lo que se habían propuesto, Pilar Mendoza considera que sí: «Hemos conseguido la mayoría de las reivindicaciones, la principal que motivó la movilización fue la derogación del Índice de Revalorización y recuperar la Revalorización según IPC», afirma.

A pesar de lo conseguido, no quiere decir que todo esté ganado: «Esto no significa que no haya que seguir mejorando y afinando, ya hemos visto anteriormente que pese a las subidas excepcionales, millones de pensionistas no pueden vivir, sino que sobreviven como pueden con ayudas del voluntariado social».

La reforma trae mejoras, pero la inflación ha sido el golpe final a una situación ya delicada. Si antes de que el IPC se disparara los pensionistas demandaban prestaciones justas para sobrevivir, ahora «las visitas a los bancos de alimentos de muchos pensionistas se hacen imprescindible para seguir malviviendo», alerta Pilar Mendoza.

Una complicada situación que merma aún más llegado el mes de diciembre, con una Navidad que este año estará sin duda marcada por la inflación . Para algunos jubilados malagueños va a ser un mes «muy duro y difícil de llevar»: «Si durante el año ,con la subida bestial de todos los productos esenciales básicos, a mediados de mes ya quedaba vaciada la nevera ; en un mes donde todo invita a un extraordinario y no poder tener ni para lo básico y menos para regalos, se hace difícil de sobrellevar», cuenta.

Por ello, denuncia que aún «queda por recuperar el poder adquisitivo perdido desde hace 11 años de todos los pensionistas». Además de «una subida sustancial a pensiones mínimas y las que están por debajo de 1.000 euros, como también a las no contributivas, que les permitan vivir sin depender de bancos de alimentos y otros».

Indignación ante los comentarios de los políticos

La revalorización de las pensiones ha sido bien recibida por los jubilados, pero no así los comentarios de algunos políticos. «Estamos muy molestos con los comentarios de políticos que van diciendo que no es viable ni sostenible las pensiones, ni la actualización al IPC, que si gobernara los quitaría. Mensajes tóxicos a los que también se suma el gobernador del Banco de España», cuenta Pilar Mendoza. Y denuncia los comentarios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo: «No podemos olvidar a la Sra. Christine Lagarde con el comentario de que los ancianos viven demasiado y es un riesgo financiero. Son personas que sin escrúpulos buscan meter miedo al sector activo de trabajadores, para que inviertan en Planes de Pensiones que reporta millones de beneficios».

Por ello, piden partir de «un reconocimiento de derechos» hacia este colectivo. Para la presidenta de la plataforma de pensionistas de Málaga, esto pasa por «el obligatorio cumplimiento, por parte de los servicios públicos, independiente del color que sea el gobierno de turno».

Otras de las peticiones de la asociación es «garantizar una renta básica digna, no la limosna que existe hoy con la robotización en el lugar de las personas. Además de el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, vestido, alimentación, enseñanza, ciencia, cultura, trabajo satisfactorio con remuneración suficiente».

Además de «un sistema de servicios sociales que atiendan sus problemas específicos de salud, vivienda cultura y ocio. Los gobiernos deberían tener claro que sus gestiones deben ir en torno a cubrir el coste de tales derechos y encontrar los medios de recaudación».

Por otro lado, recalca que «el sistema de recaudación de la Seguridad Social es tan viable que siempre ha habido superávit en la hucha de las pensiones, nunca se ha dado el caso contrario. Pero han utilizado esa hucha de las pensiones para hacer frente a pagos impropios», lamenta.