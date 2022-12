El presupuesto municipal para 2023 ha superado esta mañana la aprobación inicial con los votos del equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, junto al concejal no adscrito, Juan Cassá, aunque con el bloque de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, en contra.

Durante la celebración del pleno extraordinario y urgente convocado precisamente para el debate de las cuentas, que ascienden a 976.598.358,93 euros, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, se ha referido a este presupuesto como "el de mayor complejidad de toda la legislatura" e incluso uno de los que "más difícil" ha resultado su confección, debido al contexto de "inestabilidad" actual provocado por el encarecimiento de la energía y el combustible, el nuevo impuesto sobre los residuos de los vertederos, el recorte de la plusvalía o los déficits en EMASA o la EMT, según ha enumerado Conde.

"Tenemos servicios más caros para el ayuntamiento en 2023 por el encarecimiento de los costes pero no por ello más caros para el contribuyente", ha defendido Conde durante el desglose de las cuentas, en el que ha destacado como "pilares", la moderación fiscal y por el lado del gasto, la "austeridad sin perjuicio de mantenimiento y mejora de los servicios públicos".

Desde Ciudadanos, su portavoz y socia de gobierno, Noelia Losada, ha defendido las cuentas por ser "acordes" al contexto actual y porque "refuerzan los servicios públicos, las políticas sociales y la reactivación económica".

No obstante, la edil de la formación naranja ha aprovechado su intervención para marcar distancias con el Partido Popular, asegurando que "echan de menos cosas" en estos presupuestos, que "no son los que Ciudadanos hubiera planteado en un Gobierno en solitario".

Pese a ello, según Losada, han sabido "anteponer lo que nos une a lo que nos separa" porque "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", ha parafraseado, "y Málaga necesita unos presupuestos".

"Sin chicha ni espíritu"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado los presupuestos como "de tristeza, sin chicha ni espíritu", unas cuentas "para seis meses", ha mantenido en referencia a las elecciones municipales de mayo, y que su partido cambiará se llegan a la alcaldía.

"Son las peores cuentas presentadas, cualquier presupuesto pasado sería mejor que el que se ha presentado a día de hoy", ha criticado Pérez, que ha vuelto a afear al equipo de gobierno que no hayan aceptado propuestas de los grupos de la oposición durante la elaboración de los presupuestos. "Ni siquiera se han sentado a negociar, no han querido saber qué quería la oposición".

Pérez asegura que las cuentas "falsean la realidad" porque no se van a poder ejecutar y no dan respuesta a la "Málaga inacabada", que ha lamentado una falta de inversiones para los proyectos del Guadalmedina, Repsol, Arraijanal, el Campamento Benítez o para la mejora de los barrios. "Más allá de calle Larios no se invierte en ningún barrio de Málaga".

Por parte, el portavoz de Unidas Podemos, Nico Sguiglia, ha denunciado que el modelo de gestión de Francisco de la Torre se basa en la "ineficiencia y la desigualdad", a lo que ha añadido que las inversiones sin ejecutar superan el 70%.

"Es la sensación de vivir en el día de la marmota. Es impresionante cómo se van repitiendo partidas año tras año y la ingente cantidad de proyectos presentados que no se ejecutan, se cajonean o directamente pasan al olvido", ha destacado.

Sguilia ha reprobado la "tremenda ineficiencia en la gestión interna del ayuntamiento" que ha permitido "un mayor reparto de cargos directivos y de recursos en la estructura de su partido y sus socios ocasionales de gobierno".

Tanto las enmiendas del PSOE (35 medidas por 40 millones de euros) como las de Unidas Podemos (45 propuestas por 35 millones de euros) no han salido adelante debido a los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito.

Publicación en el Boletín Provincial

Está previsto que el presupuesto municipal se publique mañana en el Boletín Provincial de Málaga y se abra un período de alegaciones durante 15 días hábiles. En caso de registrarse alegaciones, se deberá convocar un nuevo pleno extraordinario para someter de nuevo las cuentas a votación.