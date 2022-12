La jerga malagueña da para varios libros. Y es que este argot cuenta con una serie de expresiones y vocablos que muy pocos son capaces de entender.

Por ello, y con motivo de estas fechas navideñas, Málaga cuenta con su propio calendario de Adviento. Eso sí, se trata de un calendario online, que junta una 'pechá' de palabras para quedarse 'alobao'.

Se trata de una idea llevada a cabo por la diócesis de Málaga. Cada domingo, en sus redes sociales, varios sacerdotes explican el significado de la Navidad con palabras extraídas del vocabulario malagueño: "Para acercarse al Evangelio de cada domingo durante el tiempo de Adviento y Navidad", afirman.

Estar aliquindoi, pensar en una pechá de cosas o estar perita son algunas de las palabras elegidas de la jerga popular.

El primer vídeo trata de estar aliquindoi: "Significa estar atento, vigilante, estar espabilado. Se abre este tiempo de estar atento, de poner los cinco sentidos", explica Emilio López Navas, párroco de La Asunción y San Vicente de Paúl de la capital.

En Málaga decimos pechá, posiblemente una pechá de veces. Por ello, el segundo vídeo de este particular Adviento hace referencia a esta palabra: "Pechá de piedras había en el desierto de Judea cuando estaba Juan predicando", cuenta Manuel Jiménez Bárcenas. Y añade: "Pechá de gente que decía: no veas el fulano que me he encontrado en el desierto, que habla pechá de bien y que me ha hecho pensar pechá de cosas”.

El del tercer domingo de Adviento lo protagoniza Juan Carlos Millán, párroco de San Antonio de Padua y vicario parroquial de San Cristóbal, en Ronda. Este referencia a otra de las expresiones más típicas: "Estar perita".

A muchos pueden decirles que están alobaos, despistados o ennortaos, como "José cuando escuchó la noticia y se quedó un poquillo alobao. Después se puso aliquindoi al ver la pechá de trabajo que tenía que hacer para cuidar de la madre y del niño, y así convertirse en San José el perita", dice Miguel Ángel Sánchez Doblas, diácono.

Estos videos se pueden seguir durante las próximas semanas en las redes de la diócesis, bajo la etiqueta #AdvientoMalaguita y #NavidadMalaguita en Twitter, Facebook e Instagram.