Guillermo Jiménez Smerdou (Málaga, 1927) recibió este miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el simbólico aplauso de su ciudad natal y el reconocimiento a quien, probablemente, sea el periodista en activo más veterano de España, con la concesión de la Medalla de la Ciudad, que lleva aparejado el nombramiento de Hijo Predilecto de Málaga.

Asegura el reglamento municipal que la Medalla de la Ciudad la recibirán aquellas personas, entidades o corporaciones en las que concurran «méritos extraordinarios». Este es el caso de este periodista riguroso, trabajador, modesto y cercano que siempre consideró un anatema darse importancia y restar protagonismo a la información.

En concreto, el Ayuntamiento le quiso reconocer ayer a Guillermo Jiménez Smerdou, ganador de un Premios Ondas en 1979, su contribución «de manera decisiva en el germen de la afición al cine en la ciudad» así como el haber formado parte «de iniciativas precursoras del actual Festival de Málaga», además de resaltar que sigue en activo y desde 2012 publica la sección semanal ‘Memorias de Málaga’ en La Opinión.

En algunas de estas entregas, este antiguo locutor de Radio Nacional de España en Málaga ha podido hablar largo y tendido de su estrecha relación con el cine, como su papel como uno de los fundadores, en 1949, de la Sociedad Cinematográfica Malagueña, organizadora en 1953 del Primer Festival Cinematográfico de Málaga. En 1949 comenzó a hacer críticas de películas, de las que realizó nada menos que 7.000.

Entre los asistentes al acto se encontraba el exalcalde Luis Merino, representantes de instituciones, familiares, compañeros de profesión y amigos del periodista y no podía faltar el exconcejal popular Francisco Lucena, la persona que puso en marcha esta iniciativa.

Intervinieron los portavoces de los grupos municipales. Por Ciudadanos, Noelia Losada ensalzó su forma de hacer periodismo y subrayó que es la «memoria colectiva» de la ciudad. Por el grupo socialista, Daniel Pérez, su compromiso con su ciudad natal y amor al cine, un arte cuyo desarrollo ha ido «en paralelo» con su vida. Por su parte por el grupo popular, Elisa Pérez de Siles recordó que Guillermo Jiménez Smerdou había recibido la noticia de su nombramiento nada más salir de una operación de la cadera realizada con éxito.

La concejala popular Mar Torres leyó el expediente de concesión de este honor y recordó las cerca de 500 adhesiones de personas y colectivos al homenaje y por último el alcalde, Francisco de la Torre, subrayó que se «había ganado a pulso» este reconocimiento por sus muchos años de «servicio a Málaga».

Las palabras de Guillermo Jiménez Smerdou

Respondió el homenajeado con un «ahora me toca a mí» y tras dar las gracias de corazón a la corporación, a los amigos, personas e instituciones que apoyaron este reconocimiento, Guillermo Jiménez Smerdou reconoció ser «un privilegiado ahora que Málaga está considerada como una de las ciudades del mundo donde mejor se vive. He nacido en Málaga, vivo en Málaga y me acaban de nombrar Hijo Predilecto de Málaga, todo de una vez. No se puede pedir más».

Además quiso compartir el galardón con sus compañeros de profesión y recordó que su trabajo tanto en la radio como de corresponsal en diarios nacionales como Pueblo, Ya o La Vanguardia, le permitieron llevar las noticias de Málaga a toda España.

Guillermo Jiménez Smerdou agradeció a los responsables de La Opinión de Málaga «el haber prolongado mi vida profesional» y tuvo palabras de agradecimiento para Francisco Lucena, así como a su mujer Conchita, con la que lleva casado 64 años, a sus cuatro hijos y dos de sus tres nietos. «A ellos debo su apoyo y a mi mujer, Conchita, todo lo que soy», concluyó.