La encuesta anual del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA), organismo dependiente de la Universidad de Málaga, cifra en un 52,1% la cantidad de malagueños que consideran que la construcción del hotel rascacielos en el Dique de Levante tendría un impacto "positivo". El sondeo, que ha contado con 1.203 participantes, ha preguntado por los problemas principales que tiene la ciudad, las características de la movilidad y el impacto del turismo en la economía, entre otras muchas cuestiones.

Al respecto de aquellos que consideran "los principales problemas" de la ciudad, los encuestados han determinado que son la limpieza, votado por el 35,5%, seguida por el paro y la falta de trabajo (16,1%) y el tráfico y la movilidad (16%). El CISA, ubicado en el edificio Ada Byron, en la Ampliación de la UMA, "es un centro que analiza la realidad social", según ha expuesto su director Félix Requena, catedrático de Sociología. La de este año es la tercera encuesta que realiza el centro, en funcionamiento desde el año 2020.

La Encuesta Social Malagueña (EMA) también ha sondeado la percepción de los malagueños sobre el impacto del turismo en sus vidas y en la economía de la urbe. Casi un 90% considera que es "positivo" y "muy positivo", frente a tan solo un 6,8% que lo entiende como "negativo" y "muy negativo". De hecho, la presencia de visitantes es una de las cuestiones sobre la que los ciudadanos se encuentran más satisfechos, pues puntúan dicha actividad con una media de 7 sobre 10. En contraposición, se encuentra el precio de la vivienda que genera una gran insatisfacción, por lo que recibe 3,3 puntos sobre 10.

Al hilo del precio del suelo y los productos de uso cotidiano, la situación de los bolsillos es un aspecto que siempre preocupa, y de hecho, casi un 32% define su situación económica actual como "regular", frente a un 53% que la entiende como "buena". Dichas valoraciones pueden explicar que la nota media de la felicidad este año se encuentre en un notable, en concreto, en un 7,7 sobre 10, cifra que, a pesar de la complicada situación económica ocasionada por la inflación, se ha mantenido desde el año del confinamiento por la Covid (2020).

La Semana Santa también es uno de los grandes bloques de la EMA, que vierte este año unos datos, recopilados por los profesores de Psicología Félix Requena y Luis Ayuso, que son cuanto menos llamativos. El 43% de los malagueños respondió no haber acudido a las procesiones por "no querer" o "no tener interés", frente al 43,8% que sí acudió o participó dentro de las hermandades. Aún así, prácticamente la mitad de los participantes del sondeo defendió su valor en el ámbito económico, en concreto, el 47,5%.

Grado de felicidad

La felicidad de los malagueños se ubica en 7,7 sobre 10, cifra que se ha mantenido estable en los últimos tres años, pues solo bajó el año pasado al 7,61. La mayoría de los participantes de la encuesta contestaron encontrarse en un 8, casi el 30%, mientras que, al otro extremo, "nada feliz" solo respondieron el 0,3%, lo que se traduce en cuatro encuestados de más de 1.200. En posible armonía con esta percepción, los adjetivos que más utilizan para definirse son "alegre, buen humor, divertido y gracioso", junto a "afable, cordial y buena persona".

La satisfacción con el entorno puede contribuir a estas consideraciones, pues, de hecho, más de la mitad de los ciudadanos están satisfechos de residir en Málaga. Aún así, la limpieza, el paro y el tráfico y las complicaciones en la movilidad son los principales problemas que perciben.

La limpieza, el principal problema

A la pregunta, '¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en la ciudad?', los participantes en la EMA respondieron, en su mayoría, la limpieza y la recogida de basura. Este misma cuestión también estuvo en el punto de mira en 2020 y 2021. Le sigue, como también resulta constante, el paro y la falta de trabajo. Respecto a la cantidad de encuestados que lo respondieron fueron el 35,5% y el 16,1%, respectivamente.

El tráfico, la circulación y la movilidad en la urbe se colocan en el tercer puesto, elegidas por el 16% de los participantes. En relación con las formas de transporte, sobre los patinetes eléctricos existe una mayoría de malagueños que los rechazan. Y es que casi el 40% de los participantes de la EMA dice estar "a favor", frente al 52% que "está en contra". De ellos, un 17,6% dice estar, de hecho, "muy en contra" de su uso en la ciudad.

Mayor insatisfacción con el precio de la vivienda

La UMA también preguntó a los participantes acerca de los aspectos de la ciudad que más insatisfacción les producen. Sin duda, es el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler la que menos nota recibe, con solo un 3,3 sobre 10, de media. Le sigue de cerca la existencia de aparcamiento libre en la calle, cuya nota media asciende a un 3,38. En contraposición a los aspectos que suponen una molestia para los malagueños, se sitúan aquellos con los que están satisfechos.

El principal es la presencia de turistas en la provincia, que roza el 7. En dichas cuestiones apenas existe diferencia entre la opinión de los residentes en la capital y los que viven en el área metropolitana, a excepción del nivel de ruido, que en las zonas de la periferia recibe un notable y en la ciudad apenas un aprobado (5,21 sobre 10 en grado de satisfacción).

Aceptada la construcción de la Torre del Puerto

Los proyectos urbanísticos que se quieren desarrollar en la ciudad también han sido uno de los bloques de la Encuesta Social Malagueña. La construcción de la Torre del Puerto en el Dique de Levante es uno de los focos de controversia, en el que acaba ganando, por mayoría, la aceptación. Así, el 52,1% de los participantes del sondeo lo valoró como "positivo" e incluso "muy positivo", al contrario que el 39,8% que lo rechaza. Asimismo, es destacable que el 30,6% no conocía el proyecto, que equivale a 368 encuestados.

Por su parte, las obras para la celebración de la Expo 2027, en caso de que Málaga sea elegida por el comité encargado de dicha elección, el francés Bureau Internacional de Exposiciones, no ocasionan dicho desequilibrio. A más del 90% le gusta, frente al apenas 5% al que no.

El Metro, mejor al PTA

El Centro de Investigación Social Aplicada también preguntó: '¿Preferiría usted que de forma prioritaria la ampliación del Metro de Málaga llegara al Parque Tecnológico (Campanillas) o al Hospital Civil?'. El 43,2% de los malagueños elige que llegue antes al PTA, aunque casi el 15% quiere que llegue a ambos destinos. Esta respuesta encaja en un momento en el que hace escasos días, la Junta de Andalucía inauguró el nuevo carril BUS-VAO a dicha zona empresarial para "facilitar la movilidad" y la "descongestión" a la entrada al recinto a primera hora de la mañana.

Sí y no a la Semana Santa

La importancia cultural de la celebración de la Semana Santa en Málaga ha llevado a los psicólogos a cuestionar si los malagueños realmente asisten en su mayoría a las calles para ver las procesiones. La cuestión está 'reñida', pues el 43,8% asistió (de ellos un 5,6% participó incluso de las actividades de las hermandades), mientras que un 43,3% no lo hizo porque "no quiso o no le interesa" el evento.

Aún así, la mayoría de los participantes tiene en común que consideran el positivo impacto económico de la celebración para la provincia, de hecho 982 usuarios de un total de 1.203. Le siguen el impacto social, es decir, el voluntariado y otras actividades solidarias que realizan las cofradías, y el impacto cultural. la contribución al sentimiento religioso queda relegado al último puesto.

Impacto positivo del turismo

Al hilo de la nota media de notable que tenía la presencia de visitantes extranjeros y nacionales en Málaga, el impacto del turismo en la ciudad y su área metropolitana es destacado como "positivo" por el 41,5% de los ciudadanos, además de un 48,3% que lo define como "muy positivo". Solo el 6,7 opina que es "negativo", una circunstancia que resulta muy reveladora para los investigadores de la Universidad de Málaga.