La coordinadora local de Izquierda Unida Málaga y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía malagueña a "apoyar de forma masiva la concentración en defensa de la sanidad pública convocada por el colectivo Marea Blanca para mañana, sábado 17 de diciembre, a las 11.00 horas, en la plaza de la Merced".

"Sobran las razones para defender la sanidad pública y plantarle cara a un Partido Popular que ha aumentado en el presupuesto del próximo año hasta en un 25% el dinero que se destinará a conciertos con la sanidad privada, lo que se traduce en que 558 millones de euros públicos que acabarán en manos de empresas privadas", ha advertido.

Ramos ha incidido en que "245.000 usuarios van a ser derivados a la privada mientras el PP está deteriorando a pasos agigantados la sanidad pública. En Málaga tenemos una lista de espera inmensa, tanto para intervenciones quirúrgicas como para pruebas diagnósticos estamos a la cabeza de Andalucía. Y a la cola, como siempre, en número de camas y en inversión sanitaria".

"Se lo decimos a Moreno con total claridad: no le vamos a dejar que privatice nuestra sanidad. Málaga está colapsada y ya no aguanta más. Los pacientes no pueden seguir esperando más de diez días para una cita presencial en atención primaria, hacen falta recursos y refuerzos, hace falta personal, tanto en atención primaria como en hospitalaria", ha dicho.

Al respecto, ha agregado en un comunicado que "estos más de 500 millones de euros que el PP va a entregar a manos privadas tendrían que utilizarse para fortalecer la sanidad pública, para contratar profesionales en condiciones dignas, para evitar que sigan viéndose obligados a irse a otras comunidades", declara la coordinadora de IU.

Así, Ramos ha pedido a la ciudadanía malagueña que "canalice toda su indignación en la concentración convocada para mañana, que diga alto y claro: 'ya está bien'. La sanidad ni se vende, ni se entrega a manos privadas. Lo que urge es reforzarla".

"La salud mental no puede seguir deteriorándose, es necesario abrir los quirófanos por las tardes para operar más desde lo público y no engordar la sanidad privada. Al igual que proceder a la apertura inmediata de las Urgencias en el Hospital Civil y a la recuperación del servicio de Maternidad en el Clínico", ha concluido.