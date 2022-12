La duodécima edición de los Premios de Investigación de la Universidad de Málaga (UMA) y su Fundación General (Fguma) ya tiene ganadores, un total de cinco jóvenes pertenecientes a las áreas de 'Arte y Humanidades', 'Ciencias de la Salud', 'Ciencias Experimentales', 'Ciencias Sociales y Jurídicas' e 'Ingeniería y Arquitectura', que se han entregado este viernes en el rectorado.

Estos galardones, dotados con un total de 10.000 euros, 2.000 para cada una de las modalidades, reconocen el esfuerzo y la dedicación de investigadores menores de 40 años y buscan el impulso del comienzo de una carrera científica de calidad.

Así, los cinco trabajos seleccionados, publicados en revistas de alto impacto social y relevancia nacional e internacional, han sido evaluados por diferentes jurados de reconocido prestigio en las disciplinas objeto de los galardones.

El acto de entrega se ha celebrado ha estado presidido por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Teodomiro López, quien ha estado acompañado por el director general de la Fundación, Diego Vera; la vicerrectora adjunta de Investigación, Zaida Díaz, y la coordinadora Académica de la Fundación, Antonio Infantes.

Asimismo, el coordinador académico de Empresa y Proyección Internacional de la Fguma, Antonio Lara, se ha encargado de la lectura del acta de los premios.

"No hay un trabajo más bonito que el de la investigación", ha afirmado el vicerrector, que ha recordado la importancia de celebrar estos actos, que reconocen a los que se dedican a ella, "una carrera de fondo que no siempre tiene la gratificación que se merece".

En este sentido, el director de la Fguma ha señalado que este encuentro es fundamental y básico para la universidad. "La I+D es el elemento que diferencia al mundo desarrollado y, sin duda, es aquí donde las universidades públicas son indiscutibles", ha insistido.

De este modo, cada uno de los premios lleva el nombre de un prestigioso científico o humanista y, además, todos tienen una cosa en común, que han sido reconocidos por la UMA como doctores honoris causa. En esta edición, docentes de la institución, referentes en cada una de las disciplinas, los han presentado.

Así, el catedrático de Literatura Española Antonio Gómez Yebra ha destacado la figura de María Victoria Atencia. El propio rector ha elogiado la investigación de Kjell Fuxe y el profesor de Genética Enrique Viguera ha hablado de Margarita Salas "como una de las impulsoras de la investigación española en el campo de la bioquímica".

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo Diego Vera ha aplaudido los logros de Eduardo García de Enterría y la profesora de Arquitectura Nuria Nebot ha dedicado sus palabras a Kazuyo Sejima, una de las creadoras más laureadas internacionalmente.

Los ganadores de los premios

Así, Claudia Fernández Fernández, con su trabajo 'Awareness in Logic and Epistemology. A Conceptual Schema and Logical Study of the Underlying Main Epistemic Concepts', ha sido la ganadora del premio 'María Victoria Atencia'.

El jurado ha valorado "el impacto internacional que esta obra, que conecta la lógica epistemológica con temas actuales, tiene por su carácter innovador y el prestigio de la editorial de publicación".

En el área de Ciencias de la Salud, el premio 'Kjell Fuxe' ha recaído en David Ladrón de Guevara Miranda por presentar el artículo científico de mayor relevancia en índices bibliométricos, 'Insulin-like growth factor II prevents oxidative and neuronal damage in cellular and mice models of Parkinson's disease', una investigación dedicada a la mejora de las personas con la enfermedad de parkinson.

La distinción 'Margarita Salas', en el área de las Ciencias Experimentales, ha sido para Samara Lourdes Medina Rivero con 'A Trapezoidal Octacyanoquinoid Acceptor Forms Solution and Surface Products by Antiparallel Shape Fitting with Conformational Dipole Momentum Switch'. En este caso, los miembros del jurado han destacado "la elevada calidad" de su publicación.

En las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, el premio 'Eduardo García de Enterría' se ha otorgado a Miguel Ángel Gómez Salado. La comisión ha destacado la calidad del trabajo, "con un análisis muy completo y detallado de un tema de extraordinaria actualidad como es la cuarta revolución industrial y el impacto de las nuevas tecnologías en la productividad, el empleo y las relaciones laborales".

Por último, el premio 'Kazuyo Sejima', que se destina a reconocer los trabajos publicados en las áreas de Ingeniería y Arquitectura, ha sido para Bernardo Peris Pérez, por el trabajo titulado 'Thermoeconomic analysis of CO2 Ejector-Expansion Refrigeration Cycle (EERC) for low-temperature refrigeration in warm climates'.

Se trata de una investigación que demuestra la viabilidad para producir aparatos de refrigeración menos contaminantes utilizando el dióxido de carbono, que es un refrigerante barato, no tóxico ni inflamable.

En sus palabras de agradecimiento los tres premiados que han podido asistir presencialmente al acto de entrega de esta mañana, Ladrón de Guevara, Gómez Salado y Peris Pérez, han destacado el "estímulo adicional" que supone la distinción que, además, reconoce el trabajo en equipo y la I+D de calidad. "Gracias por motivarnos a seguir adelante y remar juntos", han destacado.