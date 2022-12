Las ventas de carretera siempre son una buena opción para deleitarse con la gastronomía más popular de Málaga.

Aunque la historia también impera en algunas de ellas; en especial en una: Venta Alfarnate. La provincia cuenta con la venta más antigua de Andalucía, que ahora sale a la venta por unos 855.000 euros.

La histórica Venta de Alfarnate está situada en la localidad malagueña de Alfarnate. El actual edificio es del siglo XIV, pero su origen se remonta hasta el siglo XIII, cuando era casa de postas; es decir un lugar para el intercambio de caballos o un lugar para comer y descansar de los viajeros que pasaban por el llamado Camino Real que unía Málaga y Granada.

Sus más de ocho siglos de historia han dado para mucho, y es que por esta venta han pasado personajes ilustres de la historia de España, como el rey Alfonso XIII, Luis Candelas o El Tempranillo.

Cristina Zuleta es la propietaria de la Venta Alfarnate. La venta lleva en la vida de Cristina 25 años. Esta fue comprada por su marido, que era el que la gestionaba: "Cogió la venta en ruinas y la puso en funcionamiento".

Ahora la ha puesto a la venta por múltiples razones, pero la más importante es que sus hijos "ahora tienen otros intereses", confiesa.

Actualmente la venta es solo un restaurante, pero no ofrece hospedaje, algo que podría considerarse en el futuro: "Sólo se ha explotado como restaurante y puede desarrollarse durante muchos años siendo otras cosas. Es una opción para darle otra oportunidad, darle otro futuro. Hay muchas rutas de escalada y puede servir de hospedaje", cuenta.

Zuleta destaca el encanto del negocio, que hasta ahora ha estado "funcionando muy bien como restaurante".

"No quiero que se convierta en la casa de alguien, sino que quiero que sea la venta de alguien", asegura Cristina Zuleta, propietaria de la venta

La Venta Alfarnate es muy conocida en Málaga, pero también fuera de ella. Y es que la propietaria confiesa que hasta el lugar llegan personas de "todas partes de Andalucía".

A pesar de que buscan comprador, tienen claro a quién quieren pasarle el testigo: "Alguien que sepa mantenerlo".

Y es que la esencia de esta histórica venta "no debe mantenerse y no perderse": "Uno de sus encantos es todo lo que lleva dentro, eso no debe perderse. No tiene sentido poner algo moderno, y quitar todo lo antiguo. Además, ahora lo antiguo está de moda siempre y seguirá estándolo", recalca.

Y añade "muchos me dicen que porque no lo alquilo, y es que no quiero que se convierta en la casa de alguien, sino que quiero que sea la venta de alguien".

Unos inquilinos históricos

El rey Alfonso XIII, José María "El Tempranillo" y Luis Candelas, fueron algunos de los personajes que durmieron en esta venta.

De hecho, un azulejo de las paredes de la venta cuenta que "en marzo de 1824 pernoctó en este calabozo el bandido madrileño Luis Candelas, durante su conducción a Madrid al presidio de Málaga, donde cumplió condena por el robo de dos caballos y una mula".

Además de ser la más antigua de Andalucía, también alberga un museo.

Así es por dentro

Entrar en esta venta es como entrar en un monumento histórico. Cuenta con 16.400 metros cuadrados, aunque solo hay 900 m2 construidos, el resto son zonas ajardinadas y zonas de aparcamiento. La venta se divide en dos plantas, que cuentan con varios salones, seis cuartos de baño y una cocina industrial.

La planta baja tiene una superficie de 713m2, distribuidos en recibidor, zona de barra, cinco salas destinadas a comedores, cocina completamente equipada, almacén, cámara de frío y de congelación, despensa, zona de paso y amplios y espaciosos patios con barra de bar y barbacoa.

La segunda planta cuenta con una superficie de 235m2, equipada con calefacción, techos de vigas y suelo de madera. Además de dos zonas diáfanas separadas por un baño y cocina.

Por otro lado, también cuenta con un apartamento de un dormitorio, cocina y cuarto de baño, y dos habitaciones con aseos independientes.

Huevos a lo bestia y asados, los platos estrella

La restauración es la actividad principal de la venta, que cuenta con platos estrella; entre los que se encuentran: Huevos a lo bestia, asado de paleta, paletilla de cordero y asado de cochinillo lechal.

Su horario de apertura es de martes a domingo; de 10.00 a 18.00 horas.