El Covid se cobra 732 fallecidos en Málaga en 2022, dieciséis veces más que en los peores años de la gripe

El Covid-19 se ha cobrado este año 732 vidas en Málaga, 16 veces más que en los peores años de la gripe. Mientras algunos dan ya por finalizada la pandemia de coronavirus, el balance anual de decesos que deja este virus respiratorio no es del todo halagüeño. Una media diaria de dos malagueños han perdido la vida desde enero hasta diciembre. Y la cifra continúa aumentando, pues esta infección respiratoria sigue causando muertes en la provincia todas las semanas.

El coronavirus continúa afectando gravemente a las personas más vulnerables e inmunodeficientes. A pesar de la vacunación, los mayores y los malagueños con patologías de base deben seguir guardándose de contraer este virus. Y es que la pandemia no ha terminado y muestra de ello son las cifras que semanalmente arroja la Consejería de Salud. Tan solo en los quince días que llevamos de este mes, 26 personas han fallecido infectadas por coronavirus.

Termina un año en el que Málaga ha liderado, junto con Sevilla, el número de decesos en Andalucía, convirtiéndose en la segunda provincia que más muertes suma durante 2022. En total, 732 malagueños han fallecido. El dato se multiplica por dieciséis si se compara con las muertes por gripe en uno de los años recientes más letales de esta infección respiratoria. Durante 2018, el año anterior a la irrupción del coronavirus, un total de 46 personas fallecieron en Málaga por la también denominada influenza, según el Instituto Nacional de Estadística.

Mortalidad a lo largo del año

La mortalidad por Covid durante este año no ha sido igual durante todos sus meses. Mientras que enero y febrero se convirtieron en los más mortíferos -con 96 y 106 muertes, respectivamente-, mayo y junio fueron los más livianos, con 41 y 38 fallecidos. Durante julio y agosto, coincidiendo con la retirada de las mascarillas y el proceso de gripalización del coronavirus, las cifras volvieron a incrementarse -con 72 y 65 fallecidos-. Sin embargo, no llegaron a alcanzar los niveles de comienzos de año, cuando la llegada de Ómicron disparó los contagios.

Tras una séptima ola, la sociedad vive ahora un periodo de convivencia con el virus. La provincia registra cada semana más de dos centenares de nuevos contagios, aunque la viralidad de los mismos no revierte en extrema gravedad. Tanto es así que las hospitalizaciones también han ido descendiendo desde comienzos de años hasta ahora. No obstante, en la última actualización de Salud, por ejemplo, se notificaron 56 nuevos ingresos en las plantas Covid de los hospitales de la provincia.

Por tanto, no se debe caer en la trampa de creer que el coronavirus ha desaparecido, que no contagia tanto como antes o que ahora es menos dañino. Los datos que se siguen trasladando en cada comunicado no denotan más que la necesidad de seguir en guardia. Y para ello, los expertos continúan insistiendo en la necesidad de mantener algunas de las medidas de prevención que nos acompañan desde el inicio de la pandemia, como son el lavado de manos o las mascarillas en espacios cerrados. Y es que estas, además, son también efectivas contra otros virus respiratorios como la gripe o la bronquiolitis, que azotan a la provincia en estas fechas.

Primer invierno sin mascarilla

Pese a que la recomendación de los expertos es seguir haciendo uso de esta medida cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad o no haya una buena ventilación, lo cierto es que la población malagueña hace frente al que es el primer invierno sin mascarilla después de tres años.

Ante esta prueba de fuego, solo cabe esperar a ver cómo se desarrollan los próximos meses, pues el coronavirus, como cualquier otro virus respiratorio, encuentra una mayor adherencia durante los meses de invierno. La mascarilla, además, también previene de contraer otras muchas infecciones de carácter respiratorio, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan no despedirse todavía de ellas, al tiempo que insisten en la importancia de completar las pautas de vacunación.