El ajedrez como estilo de vida

Fue entrar en los Maristas a los 6 años y Paloma Gutiérrez Castillo (Málaga, 1985) tuvo claro que, como su hermano mayor Oscar, quería apuntarse a clases de ajedrez.

Lo que no sabía esta niña es que, gracias a ese deporte milenario, viajaría a países como Australia, Islandia o la India, sería tres veces campeona de España, jugaría un europeo, seis mundiales, una olimpiada de ajedrez y llegaría a ser maestra internacional de ajedrez, además de directiva de la federación española -desde 2007- y consejera de la FIDE, la federación internacional.

«Al principio me gustaban todos los juegos pero como el ajedrez tiene tantas posibilidades, me enganchó», reconoce.

Tanto le atraía que, a los 7 años, y gracias a la insistencia de su madre, logró jugar su primer torneo en el Centro Cívico (hoy, La Térmica), pese a que entonces la categoría más baja era sub 16. «Me aburría esperando a mi hermano, que era quien jugaba. Quedé la última pero había podido jugar y estaba superfeliz», confiesa.

Esa manera de ver el ajedrez le ayudó porque al año siguiente, con 8 años ya se clasificó para el campeonato de Andalucía, en Mojácar. «Fueron cinco días y tuve que pedir permiso al colegio», explica.

Su siguiente salto fue en el campeonato de Andalucía del 96, cuando se había implantado la categoría sub 12. Se celebró en Granada y por culpa de unas piedras en el riñón, que le obligaron a hospitalizarse, perdió una partida «por no presentación», aunque ganó el resto y quedó segunda.

Dadas las circunstancias excepcionales, pudo jugar el campeonato de España en Oropesa del Mar, «cuando Marina D´Or estaba en los comienzos» en la modalidad de ajedrez lento, algo a lo que no estaba acostumbrada y ese mismo año, en diciembre, el de partidas rápidas y quedó campeona de España sub 12.

El triunfo le permitió jugar, ese mismo mes, el primero de sus mundiales, que fue de ensueño: «Lo patrocinaba Disney se jugaba en París, en Eurodisney, imagínate la ilusión para una niña pero además por ver a tanta gente de tantos países». Su primer contrincante, por cierto, fue una niña vietnamita. Quedó la número 15 entre más de 50 participantes.

Paloma pasó de esas tempranas clases de ajedrez a las clases avanzadas en los Maristas y con 12 años entró a formar parte del Club Trebejos de Málaga, donde ha jugado hasta que dejó España años más tarde.

Cuando se le pregunta cuántas veces ha sido campeona de Andalucía, duda entre 12 ó 13 veces, pues ha ganado en todas las categorías y de España ha sido campeona en tres ocasiones: la mencionada de partidas rápidas, otra de lentas y la tercera vez, por equipos, representando con otros compañeros a Andalucía. Además, ha sido tres veces subcampeona en categoría absoluta.

Su evolución en el mundo del ajedrez ha ido a la par con el aumento de peso de las mujeres en el tablero, aunque todavía quede un camino muy largo. «Un 7 por ciento de los federados son mujeres en España», apunta. Para la ajedrecista, la menor presencia de mujeres se debe a un problema cultural, aparte de que el escaso número en todo el mundo tampoco ayude a elevar el nivel. «Las cosas están cambiando pero tampoco ha pasado tanto tiempo», subraya.

El mejor año de Paloma Gutiérrez fue sin duda 2004, cuando jugó el mundial de la India -a pesar de la comida picante y los mosquitos- y además consiguió convertirse en Maestra Internacional, la segunda categoría más importante para un jugador de ajedrez, después de Gran Maestro.

Un año antes, la malagueña había comenzado en la UMA Ingeniería Industrial, carrera entonces de cinco años que terminó en siete, «por su dificultad y porque faltaba mucho por los viajes, aunque fui bajando el ritmo de competición». Los exámenes, por cierto, se los cambiaban de fecha al ser deportista de élite.

La etapa de Estados Unidos

Tras terminar la carrera y realizar un máster de Mecánica de Fluidos en la Universidad de Granada, consiguió una beca en la Arizona State University para poder doctorarse en Matemáticas Aplicadas porque a ella, hija de dos profesores de Ciencias -Cirilo y Asunción-, le encantaban tanto las Ciencias como la enseñanza.

«Los primeros tres o cuatro meses fueron muy duros porque no sabes cómo se relaciona la gente ni el idioma. Me ayudó a integrarme el entrar en el club de ajedrez. Aunque no había mucha gente con nivel no me importó porque conocía a gente y jugábamos», explica.

En Estados Unidos jugó torneos, obtuvo el doctorado, se casó con el gran maestro de ajedrez Carlos Matamoros y allí nació su hija Diana. Precisamente, estando de siete meses jugó un torneo en Berkeley (California), para fomentar el ajedrez entre las mujeres y demostrar «que se puede jugar estando embarazada».

Paloma Gutiérrez estuvo cinco años en Arizona como profesora ayudante de Cálculo y dos en la Universidad de Davis, California, de profesora titular de una asignatura parecida.

En 2019 regresó a Málaga y gracias a su formación, al año siguiente ya era profesora ayudante de Mecánica de Fluidos en la Universidad de Málaga y hoy ya es profesora titular de esta asignatura en la Escuela de Ingenierías Industriales.

Aunque cuenta que ya no entrena y ha bajado el ritmo, sigue jugando por placer y de hecho, este año ha ganado el circuito provincial de Málaga en categoría femenina.

Miembro del Club Ajedrez Coín, al igual que su marido, con quien a veces le toca de contrincante en algún torneo, ha sido más de 10 años profesora de ajedrez en los Maristas y El Limonar y por eso defiende la práctica del ajedrez desde la infancia porque hace maravillas en los niños: «Más autocontrol, capacidad de cálculo, visión espacial...».

Para esta brillante malagueña el juego milenario del ajedrez sigue siendo un recomendable estilo de vida.