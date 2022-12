Las propinas más inesperadas

Hace tiempo que no descubro ningún movimiento en contra de la propina. Ya no están de moda las lejanas campañas contra la costumbre u obligación de dar propinas en determinadas actividades, especialmente en el gremio de la hostelería en general. Un eslogan muy utilizado en aquellas campañas era, poco más o menos, «la propina denigra a quien la recibe».

En aquellos movimientos se pretendía que los propietarios de bares, cafeterías, restaurantes… elevaran los sueldos e hicieran innecesaria la propina para que los trabajadores del ramo no tuvieran que aumentar sus pobres emolumentos con la misma.

Se barajaron, sin demasiado éxito, diversas propuestas, como la de incorporar un tanto por ciento en el ticket con el importe de la consumición, en concepto del servicio prestado.

En Estados Unidos, por lo menos cuando yo estuve, en el ticket no aparecía cantidad alguna para el servidor o camarero; era costumbre admitida que el consumidor agregara un quince o veinte por ciento en concepto de propina.

En la España actual, lo de la propina se ha complicado porque, al pagar con tarjeta de crédito, el cliente no tiene necesidad de usar dinero de verdad y de él depende dejar propina o no. Se le puede olvidar… o hacerse el longui y no dejar nada sobre el platillo (’longui’ es la expresión malagueña que sustituye a «hacerse el sueco»).

Propinas inesperadas

La propina no es una costumbre reservada al mundo de la hostelería. La historia más sorprendente de una propina inesperada fue la que vivió hace unos cincuenta años la panadera o dependiente de una tahona de Churriana; no sé si entonces en Churriana había una o más panaderías. El caso es que un señor (me lo contó él mismo) recibió el encargo de su mujer de que cuando volviera a mediodía a casa se pasara por la panadería y comprara pan. Cumplió el encargo.

A la hora de pagar el importe de la barra o pan de medio quilo, le dio un billete de 25 pesetas; al recibir el cambio dejó sobre el mostrador la calderilla (monedas de céntimos) y una peseta. La panadera, al observar que dejaba parte de la vuelta sobre el mostrador, le advirtió del olvido.

El señor le dijo que era una propina. La panadera se quedó pasmada porque nunca nadie le había dado una propina por despachar una pieza de pan. Entonces, el caballero, le dio una sencilla explicación: si hay que dar una propina a un camarero por el servicio prestado, y a veces no merecedor del detalle porque ha servido de mala gana, ¿por qué no tener un detalle con usted que me ha atendido hasta con una sonrisa?

Han pasado muchos años. Si vive, la sorprendida panadera de la propina, quizá lo recuerde.

Charles Chaplin

El famoso actor y director de cine Charles Chaplin, más conocido en el mundo entero por Charlot, estuvo hace muchos años en Mallorca con su esposa Oona O´Neill, y prole, pasando unas vacaciones. Se contaba que cada vez que iba a comer a un restaurante, al pagar el importe de la comida agregaba una cantidad similar en concepto de propina. No es la primera vez que se dio este caso; al parecer era costumbre en personajes americanos (aunque él fuera británico de nacimiento) de la época.

Otras propinas

Los que sostienen que la propina denigra al que la recibe no son tan progresistas a la hora de asistir, por ejemplo, a un concierto de música de clásica o culta, como se califica a la de grandes maestros de la música o a un concierto a cargo de un pianista, violinista, cuarteto… Casi siempre, al terminar el concierto, con la última pieza incluida en el programa, el solista o el director de la orquesta, ante los aplausos del público, decide interpretar un número u obra que no está en el programa en concepto de… en español, ‘propina’, lo mismo que hace un comensal agradecido al premiar al camarero que le ha atendido.

Es impensable que un año el concierto de la Filarmónica de Viena elimine las propinas de una polka o galop, el Danubio Azul y la Marcha Radetzki, que a bombo y platillo ponen fin al acontecimiento que varios cientos de millones de habitantes del orbe cada primero de año se sientan ante el televisor para gozar de la inmortal música vienesa. Y si el concierto es de un grupo famoso, de esos que congregan a cien mil espectadores que de pie le corean y aplauden a rabiar, la masa reiterará una y otra vez para que siga actuando hasta la madrugada. No creo que ninguno de los favorecidos por la prolongación del concierto se sienta denigrado o insultado por la o las propinas.

Quédese con la vuelta

Es costumbre, por ejemplo, que el usuario de un taxi, a la hora de pagar el servicio (el taxímetro está a la vista del viajero), al observar que a la cantidad de euros se suman algunos céntimos, le dice al taxista «quédese con la vuelta», detalle que no ofende el profesional del taxi.

Otra forma de premiar un pequeño detalle, como la entrega de un paquete o un ramo de flores que se recibe de un admirador o por felicitación de aniversario es, digamos normal, que la persona que lleva a domicilio ese obsequio reciba una propina, aunque el importe de la entrega la haya abonado el obsequiante. Para restarle importancia al acto, hay una frase hecha: «para que se tome un café».

Lo de «para café» tiene su aquél. Cantinflas, el gran actor mejicano de muchas celebradas películas, en una escena en la que se veía en la necesidad de dar una propina, se dirigió al merecedor de la misma, y le dijo: «Esto para que se tome un café». Y ante la sorpresa del premiado, le dio una tacita de loza de las utilizadas para tomar café.

Propinazo

Propinazo no está en el diccionario. He optado por este palabro porque la propina que un señor le dio a un botones del hotel Miramar en la década de los 40 del siglo pasado superó todo lo imaginable.

Un integrante de la generación del Haiga (existen las generaciones del 98, del 27…); los haigas eran los nuevos ricos que en los difíciles tiempos de la posguerra se hicieron millonarios en negocios más o menos limpios; el estraperlo (comerciar con artículos intervenidos por el estado) enriqueció a gente que se saltó las leyes en vigor.

El origen de haiga está relacionado con aquellos individuos de poca formación, pero con ansias de ser importantes y que, al disponer de mucho dinero, acudían a los concesionarios de automóviles para comprarse un coche de lujo. Se contaba que cuando el concesionario le preguntaba que coche quería, la respuesta era: el que mejor «haiga». Equivalía a un automóvil muy grande y ostentoso, lo que hoy conocemos como coches de alta gama, los que utilizan los ministros, los futbolistas que ganan varios millones al año, los potentados, los ricos de siempre y muchos directores generales de empresas del Ibex 35… aparte de los traficantes de armas, cárteles de la droga, estafadores de alto standing…

Volviendo al señor que se reunió en el hotel Miramar hace setenta y tantos años con señores que no vienen al caso, como prólogo de la entrevista chasqueó los dedos de la mano derecha para llamar la atención de un botones que, como era su obligación, deambulaba alrededor de los reunidos por si alguno precisaba de sus servicios.

El botones acudió de inmediato, y como mola mucho eso de pedir un paquete de tabaco o un puro, le pidió un paquete de tabaco. A los pocos minutos el botones, en bandeja de plata de ley o plata Meneses, cumplió el encargo. Al retirarlo de la bandeja, con cierto desdén, el cliente depositó en la misma un billete de mil pesetas, el de más valor de los años 40. Si nos situamos en 2022, el billete sería de 500 euros.

El chico, que seguramente no había visto en su vida un billete de mil pesetas, dudó unos segundos, y ante el asombro de la concurrencia, el cliente le espetó: «Ramonet no espera la vuelta de mil pesetas». Si vive el botones de la historia podría aseverar lo que acabo de narrar. También es posible que haya algún superviviente de la escena que confirme el hecho.