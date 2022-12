El viaje de Vera y Andrés a Perú se está prolongando mucho más de lo habían podido imaginar. Desde el 13 de diciembre, estos dos malagueños están atrapados en el país andino, que se encuentra azotado por las protestas civiles en mitad de un estado de emergencia.

Esta pareja de amigos habían planificado un viaje mochilero que empezó el 25 de noviembre y que debería haber terminado el pasado 16 de diciembre -cuando debían haber emprendido el camino de regreso a España-, pero el caos en el que se encuentra sumido el país lo ha hecho imposible.

Después de casi tres semanas de tour por Perú, los dos viajeros tenían previsto haber cogido un vuelo de Cuzco a Lima el pasado 14 de diciembre, con la idea de tomar otro avión dos días después rumbo a España.

Sin embargo, el aeropuerto de Cuzco estuvo cerrado esos días y mantuvo todos los vuelos cancelados, por lo que Vera y Andrés se vieron obligados a solicitar un cambio de fechas a ambas compañías, Jetsmart (Cuzco-Lima) y Air Europa (Lima-España), para retrasar ambas salidas. En el caso de Air Europa, la compañía les hizo un cargo de 630 euros por modificar la fecha del vuelo.

Fuerza mayor

Desde Facua Málaga, su presidenta Lola García, explica que «a expensas de ver la documentación y cómo ha sucedido todo, si ha sido por causa de fuerza mayor no deberían hacerle s ningún cargo por darle el servicio que habían contratado y que no han podido disfrutar».

La causa de fuerza mayor en el caso de estos viajeros es la imposibilidad de viajar en las fechas previstas debido a que el aeropuerto de Cuzco estaba cerrado por cuestión de seguridad en pleno estado de emergencia.

Añade la presidenta de Facua que «en este caso no cabe ningún tipo de penalización ni cargo extraordinario».

Lola García señala que si no pueden volar les deben devolver el dinero y si van a volar en fechas diferentes, les tienen que cambiar el billete pero sin cargos.

En Lima, a la espera

Andrés y Vera consiguieron llegar a Lima el pasado sábado pero no podrán volar a España hasta el 21 de diciembre pese a que AirEuropa tiene vuelos disponibles los días previos.

«Como pudimos adelantar la salida de Cuzco queríamos adelantarlo también para regresar a España y no perder días de trabajo, porque ya no disponemos de vacaciones, los gastamos todos para este viaje», cuenta Vera. «Le planteamos a Air Europa la posibilidad de partir en el vuelo del día 18, lo que nos permitiría no perder más días de trabajo, regresar por fin a España y no afrontar más gastos en Lima, especialmente los del hotel y comida. Ante esta opción nos indicaron que únicamente hay disponibilidad de clase business y que serían 2.000 dólares por el cambio». Un cargo que se suma al que ya tuvieron que afrontar cuando se vieron obligados a modificar las fechas de su vuelo de Cuzco a Lima y de Lima a España.

«Entiendo que las empresas están para obtener beneficios, pero no encuentro normal que en una situación de estado de emergencia como el declarado en Perú, Air Europa priorice su beneficio económico a la colaboración humanitaria de ayudar a los españoles a abandonar el país en conflicto», lamenta Vera, que agradece, eso sí, que la situación en la capital es más tranquila y segura que en Cuzco.. «Nos da igual viajar en clase económica, business, sentados en el pasillo o de pie, sólo queremos volver a Málaga lo antes posible».