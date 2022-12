La compañía tecnológica malagueña Freepik ha cerrado el año 2022 con un equipo de 567 empleados -471 de ellos en España-, y oficinas en Reino Unido, Colombia y Dinamarca. El crecimiento en el apartado de personal ha sido del 49% en relación al pasado año, cuando la cifra era de 380.

"En un contexto complicado como el actual, en el que muchas grandes tecnológicas internacionales están inmersas en procesos de despidos masivos, Freepik Company se posiciona como una empresa tecnológica que acaba el 2022 con una alta tasa de incorporaciones", ha destacado este miércoles la compañía, fundada por Joaquín Cuenca, Alejandro Sánchez y Pablo Blanes.

Tras las adquisiciones de las compañías internacionales Videvo, Iconfinder y Original Mockups, Freepik Company cuenta (además de con 471 trabajadores en España) con profesionales en Reino Unido (provenientes de Videvo), en Dinamarca (procedentes de Iconfinder), y en la delegación de Freepik LATAM en Colombia, tras la integración del equipo de Original Mockups.

La empresa prevé un crecimiento "sostenido" en 2023, con una consolidación de la plantilla y alta retención del talento, más la incorporación de unos 70 perfiles a lo largo del año que viene, distribuidos en sus oficinas de España, Colombia y Reino Unido.

Muchos de estos perfiles, que se incorporarán a la plantilla en los próximos meses, estarán relacionados con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, donde Freepik Company es pionera. Así, los perfiles más demandados estarán enfocados a desarrollar proyectos en torno a esta tecnología como Data Scientist, equipos especializados en Front y perfiles de Product Design y Full Stack.

"Este aumento en el número empleados, en un año en el que multitud de tecnológicas han tenido que recortar su plantilla, reafirma nuestra condición de rara avis en el sector: fundada únicamente con recursos propios, y en Málaga (fuera del circuito tradicional), y, además, creciendo de forma sostenida y saludable en todos los sentidos. En 2023 apostaremos por consolidar la plantilla, por el talento y por afianzar nuestra posición en el sector de la creatividad y los recursos gráficos", ha explicado Javier González, COO de Freepik Company.

Un 2022 de crecimiento geográfico y de perfiles

Marta Sisí, Head of HR en Freepik Company, destaca que el equipo de Freepik Company no ha dejado de crecer con fuerza desde 2018, pero añade que este año 2022 ha sido "especialmente importante y apasionante".

"La plantilla ha crecido mucho, no sólo en número sino también en localizaciones geográficas y tipos de perfiles. Además, hemos incorporado nuevos beneficios para los trabajadores y hemos incentivado mucho la formación general y específica de la plantilla. No en vano hemos sido reconocidos con el certificado Great Place to Work y lideramos este ranking en Málaga", ha explicado.

El 2022 también ha sido el primer año en el que Freepik ha podido desarrollar un plan de RSC "Design your Future", que impulsara aún más en 2023.