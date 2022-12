A falta de un par de semanas para que termine el 2022, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha definido este año como «brillante» con respecto a los resultados en turismo, cultura y, en especial, en el ámbito tecnológico.

«Un año brillante, de recuperación en materia de la crisis del Covid, afectado, no cabe duda, porque hubiera sido más brillante sin la guerra absurda, cruel e inhumana de Putin sobre Ucrania, que ha incidido en el tema de la inflación; pero, a pesar de ello, brillante en el tema turístico, cultural y muy brillante en el tema tecnológico», ha esgrimido el primer edil.

Entre esos logros, De la Torre ha recordado la creación a principios de año de la Fundación Innova Instituto Ricardo Valle así como la materialización de proyectos tecnológicos, como el de Vodafone o la escuela Málaga 42, que han generado una «realidad muy potente» en la ciudad.

Irremediablemente se ha referido a la candidatura de Málaga para acoger la Expo 2027, su proyecto estrella, que se decidirá en junio de 2023 tras la votación definitiva del Bureau International des Expositions (BIE). «Repasando temas uno por uno vemos como se han hecho avances significativos e importantes», ha manifestado.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos y socia de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha definido este año como el de la recuperación, tras una pandemia muy larga», lo que ha permitido recuperar e impulsar grandes proyectos.

«Las cifras de visitantes se están recuperando prácticamente», ha subrayado precisando que en las áreas en las que gobierna «estamos como 2019, afortunadamente».

Losada ha celebrado además la organización de «eventos de gran calado» en la ciudad, como la final de la Copa Davis o el mundial Sub 17 de baloncesto.

«Creo que a Málaga nunca han venido tantos eventos de tal magnitud», ha añadido Losada, que reconoció estar «contenta» por la vuelta de la actividad, lo que requiere, eso sí, «recuperar, cuanto antes, las inversiones».

Un año perdido

Desde el PSOE, su portavoz Daniel Pérez, ha compartido que 2022 «ha sido un año que nos ha servido para ir retomando la actividad de forma normalizada tras la pandemia».

No obstante, ha criticado durante el año, al igual que durante en todo el mandato, «no ha habido ningún proyecto nuevo para la ciudad de Málaga, no se refleja ambición de futuro». En cuanto al alcalde de Málaga, Pérez le ha afeado «estar en la inercia y en el punto muerto y en caída» en un ayuntamiento que no ha dado «respuesta a las necesidades de la ciudad».

«Yo le pido sensatez, cordura y nada de disparates porque la gente está harta», ha insistido Daniel Pérez en relación al problema para acceder a la vivienda en Málaga.

Por último, el portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, se refirió al 2022 como un año «perdido» para la ciudad, ya que «ninguno de los grandes proyectos han podido avanzar ni un centímetro», con un equipo de gobierno, agregó, que «no ha permitido resolver ninguno de los grandes problemas que tiene la ciudad». Es más, ha continuado, «muchos de ellos se han empeorado», poniendo como ejemplo, de nuevo, la vivienda.

También Sguiglia ha criticado «el olvido» de los barrios por parte del equipo de gobierno. «Nos gustaría que Málaga tuviera un alcalde y no un promotor turístico», ha dicho, mostrándose crítico con la gestión del equipo de gobierno. «Hay muchas necesidades pendientes».