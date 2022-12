La administración de loterías Los Jazmines, en Torremolinos, está de celebración. Y por partida doble. El local, situado en la plaza de las Comunidades Autónomas, ha entregado esta mañana un cuarto y un quinto premio de Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Navidad. "Hemos entregado dos premiazos. Estamos súper contentos, nos encanta dar premios", señala Elena, la dueña de esta administración.

Las miras estaban puestas en los dos últimos grandes premios del sorteo. Poco después del mediodía, el alambre 10 de la tabla 8 cantaba un quinto premio. Era la bola seis, con el número 87092, la que concluía con el octavo y último quinto de este sorteo. Con apenas unos minutos de diferencia, salía la bola nueve. El 25296 era el último cuarto premio.

Elena, "la lotera más dicharachera", permanecía ajena a uno de los momentos más emocionantes de este Sorteo Extraordinario de Navidad. De hecho, su administración ha estado durante toda la mañana cerrada, ya que la malagueña se encontraba en el hospital acompañando a su padre. "Ha sido el único momento en el que no he estado mirando los premios. Los he seguido durante toda la mañana y me he alegrado mucho por mis compañeros, pero justo me he tenido que salir de la habitación".

Emocionada, la dueña de la administración Los Jazmines relata cómo han sido los siguientes instantes: "Estaba fuera cuando me ha llamado la Delegación para decirme que habíamos dado un cuarto y un quinto premio. ¡Hemos dado dos premiazos!"

Acto seguido, Elena ha entrado a darle la buena noticia a su padre. "Nos hemos puesto los dos a llorar", confiesa. Compañeros de profesión, padre e hija han vivido esta mañana uno de los momentos más inolvidable de sus vidas. Y es que la alegría para esta familia es triple: "Mi padre se ha puesto tan contento que la neuróloga le ha dicho que lo van a trasladar a un hospital más cerquita de mí".

Una mañana que sin duda no olvidarán los dueños de Los Jazmines, pues han sido uno de los grandes protagonistas de la mañana. Su administración ha entregado un décimo de cada premio, un total de 26.000 euros. "Estamos muy contentos, llevamos muy buena racha", asegura Elena. La administración entregó en el año 2016 el Segundo Premio de este mismo sorteo.