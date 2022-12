Los malagueños evitan 'los caprichos' y gastan menos en las comidas de Navidad este año

El vaivén de los repartidores con carretilla en las puertas se une a los que recorren los pasillos con bolsas. 'La Manquita' los observa desde la vidriera de colores mientras se suceden los minutos de la hora punta para las compras en el Mercado Central de Málaga, el de Atarazanas. Estas semanas los tenderos reconocen que "la cosa está más tranquila que otros años" y que, de hecho, pensaban que "la gente iba a estar más animada".

Los comerciantes atribuyen a la situación económica actual, marcada por la inflación en la alimentación y otros productos básicos como el combustible y la luz, que los malagueños "vayan más al duro, a las cositas más baratas", como reconoce Andrés, de la Pescadería Andrés Víctor.

En cuestión de pescado y marisco, esta última la estrella consolidada de la mayoría de las mesas, los precios "no han subido": "El pescado no ha subido. Si yo no vendo, en el Mercamálaga no venden tampoco, entonces tienen que bajar los precios", detalla el tendero.

Las cigalas, las gambas y las chirlas siguen siendo las más demandadas estos días previos a la cena de Nochebuena y al día de Navidad, a las que se han unido las navajas de Huelva, que esté año están "a precio de oro": "Las navajas, las coquinas, el marisco de Huelva. Hay muy poco y muy caro. De hecho, las navajas que tenemos son de Portugal", apunta Óscar, del puesto 'El Ruina', a la vez que sus compañeros corean "pasen y vean qué rico".

Entienden que el temporal puede haber afectado a la recogida del marisco en la provincia andaluza, lo que ha conllevado que, con la demanda, su precio al público aumente más que otros productos. Precisamente, las carnicerías reconocen que, en cuestión de carne, todo está "un pelín más caro, pero que son cosas puntuales".

Lo que más piden siguen siendo los chuletones y la carrillada de cerdo, a la que se unen el chivo y las piernas de cordero en esta ocasión. En su caso y al contrario de lo que ocurre con el desequilibrio entre la oferta y la demanda del marisco "no falta nada, sobra de todo", tal y como señala Jesús, que lleva 40 años al frente de su negocio.

Los tenderos comparten su preocupación sobre la reducción de las cestas de alimentos en navidad en la capital: "Esto debería estar todo lleno, mira cómo está todo", sostiene Paula, de la Carnicería Roldán, que añade: "No se ha visto ambiente de navidad para nada".

Del mostrador de su negocio lo que más se ha movido ha sido la charcutería: "Los pates, los quesos, el jamón, lo de todos los años más o menos", detalla a La Opinión. Es ella misma la que, escasos minutos antes, intentaba que la hija de uno de sus compañeros probará una de los embutidos: "¿Qué eso no está bueno? ¿Qué te apuestas?".

Una Navidad con menos caprichos

Los puestos de encurtidos tampoco han tenido mucho movimiento estos días. Conchi, de 'El Reloj, especias y condimentos' defiende que "el año pasado se pilló con más ganas, este año menos". Asimismo, matiza: "Más en nuestros productos que no son de primera necesidad". Entre los caprichos "más deseados" se encuentran las almendras y los dátiles majhul, así como las pasas, lo que más ha subido de precio de todo su negocio: "Está costando vender las pasas de Málaga. No ha llovido, son más pequeñas y están más caras. El año pasado, el cuarto estaba a 3'50 euros y este a 4'50 (...). La gente está más reacia".