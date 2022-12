Sacarle más partido a Málaga

«Sacarle partido» es una frase muy utilizada y socorrida que ahora está entre las que se van olvidando al ser sustituida por otra que viene a significar lo mismo. La que más se emplea es «sacarle rendimiento», o más vulgar, «sacarle jugo».

Los malagueños, por tradición, no hemos sabido sacarle partido a nuestras cosas. Hasta no hace mucho no hemos sacado apenas partido a la celebración de Semana Santa, al clima, a los varios jardines únicos en España, a la Fiesta de Verdiales, a la Catedral, al Cementerio Inglés, al Teatro Romano, a la calle Larios… En lugar de sacarle partido o rendimiento le sacamos defectos; la calle Larios está bien, pero hay mucha gente; el agua del mar está para bañarse hasta en el mes de noviembre, pero hay medusas; los Jardines de la Concepción son maravillosos, pero están muy lejos…

Si presumimos del clima en general, en seguida surge la pega: los días de terral en Málaga no hay quien viva; si llueve poco, malo, pero si caen cuatro gotas, peor: ensucia los coches y las ventanas de las casas hay que limpiarlas en profundidad. Los árboles de las vías públicas y avenidas son bonitos, pero las hojas lo ponen todo perdido. Y al contemplar a una chica guapa, bien formada, elegante… no falta la opinión del exigente: no está mal, pero las piernas son flacuchas.

En Málaga todo está bien, pero…

Aparcar los peros y las pegas en la idiosincrasia malagueña es algo tan difícil como aparcar un coche en el centro de la ciudad… y ya ni en las barriadas y nuevas urbanizaciones. En Málaga se está muy bien, pero no hay donde aparcar.

Aparcar los peros y las pegas

Más que aparcar, lo que hay que hacer es desterrar las pegas y los peros, pero no los peros que se cosechan y dan fama a Ronda; lo que hay que hacer es divulgarlos porque es una variedad propia de la Vega de Guadalcobacín. Casi ha desaparecido de las fruterías. Es una variedad de manzana que hay que proteger. Ahora lo que privan son los nuevos frutos, como el kiwi, la guayaba, la fruta de la pasión…, todas muy sugestivas y agradables. ¡Pero los peros de Ronda son ‘bocatto di cardinale’!

En Málaga es muy corriente, refiriéndose a una mujer que se arregla muy bien y mejora su aspecto, comentar «que se ha sacado partido».

Los que sacan partido

Los que son maestros en sacarle partido a todo son los sevillanos. Han impuesto las sevillanas en todas las ferias y fiestas; le sacan partido al calor sofocante del verano porque todas las televisiones conectan con Sevilla para captar postes públicos que marcan la temperatura de 40 grados y si sube a 42, mejor todavía, olvidándose de que Córdoba registra 44. Los sevillanos presumen de su calor porque tiene un «sabor especial». Y las cámaras aprovechan la coyuntura para filmar algunos de los monumentos de la gran ciudad andaluza; la Giralda, la Torre del Oro, la plaza de España, el Guadalquivir. Eso es sacarle partido.

Y se repite en otras manifestaciones: no hay Semana Santa en España como la de Sevilla, con los pasos por las calles y sus costaleros, los talleres de bordado de mantos y ‘la madrugá’; y pasa lo mismo con la Feria de Abril, con su portada, sevillanas por doquier, todo el pueblo ataviado con trajes de gitanas o no, sombreros cordobeses, caballos y coches enjaezados.

La Romería del Rocío, que, aunque es onubense forma parte de Sevilla, que le saca partido a todo; incluso al equipo de fútbol Real Betis Balompié, que aunque no gane sus miles de seguidores lo apoyan: «Del Betis, manque pierda». El Málaga pierde, sus seguidores mandan a la mierda al árbitro, destituyen al entrenador y a los futbolistas los tildan de baldaos.

No es solo Sevilla la ciudad que le saca partido a lo que tiene a mano y estar permanentemente en los noticiarios de las televisiones; otras muchas ciudades españolas no le van a la zaga, empezando, por ejemplo, por Pamplona y sus Sanfermines. Cada año, el 6 de julio, medio mundo (y no exagero mucho), está pendiente del ‘chupizano’ y, desde ese día, de la suelta de los toros que van a ser lidiados horas después y de los jóvenes y menos jóvenes que corren entre los astados.

El espectáculo dura solo unos minutos pero millares o millones de personas lo siguen por la televisión, por la radio y bastantes en directo en una ciudad mediana que se llena de turistas venidos incluso de Japón. Toda una semana de juerga. No cabe la menor duda que Pamplona le saca jugo o rendimiento a un espectáculo de orígenes remotos.

Otra ciudad que le saca partido –partidazo- es Valencia a las fallas. Las televisiones y los periódicos tienen que informar en su programación sobre el evento que congrega a miles de personas de todas las procedencias para disfrutar del espectáculo.

Granada es otro ejemplo de sacar partido a la Alhambra, a su festival de música… y a Federico García Lorca. Aunque han pasado más de ochenta y cinco años de su fusilamiento, una semana sí y otra también sale a colación su nombre por el hallazgo de una poesía inédita, porque su obra tal ha inspirado un ballet… por supuesto en cada aniversario de su nacimiento y muerte, o por la búsqueda de sus restos mortales, que todavía no se han encontrado.

Seguimos en Andalucía con los patios adornados en Córdoba el mes de mayo. Los turistas acuden en oleadas para contemplar los maravillosos y típicos patios enriquecidos con flores y macetas de todas las variedades. En todas las televisiones aparecen puntualmente imágenes de esos patios que incitan a visitar la ciudad.

San Sebastián explota en todas las épocas del año la playa de La Concha. En verano, porque miles de personas disfrutan de un espacio único en España; si llueve, cosa frecuente, se recoge en los informativos la estampa de su soledad y belleza; si nieva, más de lo mismo, porque siempre hay gente que desafía el frío y se mete en agua y si una borrasca hace imposible el baño por su peligrosidad, aparecen los majarones de turno para afrontar el peligro sin miedo… y si corren el riesgo de ser arrastrados por las olas, «para eso están los socorristas».

Hay otros acontecimientos anuales que se recogen todos los años con imágenes y, en algunos casos, con sus ruidos. Por ejemplo, las tamborradas de San Sebastián cada 20 de enero (festividad del santo) con cientos o miles de tamborileros que de forma incansable hacen sonar a todo trapo los ruidosos instrumentos, y no le va a la zaga, la tamborrada de Calanda (Teruel) cada Viernes Santo.

Cada último miércoles del mes de agosto, en la localidad valenciana de Buñol se celebra la Tomatina, que consiste en que los vecinos y los turistas, que nunca faltan, se lanzan tomates unos a otros para pasarlo en grande.

Según datos oficiales recogidos en los medios de comunicación, los tomates que se han utilizado este año en la fiesta rondan las 130 toneladas. Si lo convertimos en quilos, 130.000, de un producto que en estos tiempos de crisis y comedores sociales cuesta una pimporrá de euros.

En un pueblo de no recuerdo qué provincia española, un número del programa de fiestas consistía en arrojar una cabra viva desde la torre de la iglesia. Entre el jolgorio de los pueblerinos, la pobre cabra moría del golpe contra el suelo de…la plaza de la iglesia. Tal atrocidad fue suspendida, pero los defensores de las costumbres heredadas de sus ancestros, en señal de protesta, decidieron que al año en siguiente, en lugar de una cabra, se arrojaría al alcalde. El acuerdo no prosperó, pero el alcalde dimitió… , por si acaso.